Vụ máy hỏng vẫn kê khai tán sỏi hàng trăm bệnh nhân: Không thể chỉ kỷ luật!

Bộ Y tế đã có văn bản hỏa tốc gửi UBND tỉnh Đắk Lắk liên quan đến vụ việc Bệnh viện Đa khoa Vùng Tây Nguyên, hỏng máy laser tán sỏi từ cuối năm 2023 nhưng vẫn thực hiện dịch vụ kỹ thuật tán sỏi cho người bệnh.

Bộ Y tế đề nghị UBND tỉnh Đắk Lắk công khai kết quả rà soát, kiểm tra, xử lý trên phương tiện thông tin đại chúng; khẩn trương gửi báo cáo về Bộ Y tế vào chiều 19/9.

Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên để xảy ra sự cố nghiêm trọng khi máy hỏng vẫn kê khai tán sỏi cho bệnh nhân (Ảnh: Trương Nguyễn).

Trao đổi với phóng viên Dân trí, ông Nguyễn Đăng Giáp, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên, xác nhận bệnh viện đã có hình thức kỷ luật đối với những cá nhân liên quan vụ việc máy bị hỏng nhưng vẫn kê khai tán sỏi cho 255 bệnh nhân bằng phương pháp này.

Ông Nguyễn Ngọc Hoàng, Trưởng khoa Ngoại Thận - Tiết niệu bị kỷ luật cảnh cáo. Các ông Bùi Ngọc Đức, Trưởng khoa Phẫu thuật - Gây mê - Hồi sức; Lê Xuân Vinh, Phó trưởng khoa Ngoại Thận - Tiết niệu và bà Trần Thị Kim Oanh, nguyên Điều dưỡng trưởng khoa Ngoại Thận - Tiết niệu cùng bị kỷ luật khiển trách.

Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên còn xử phạt hành chính 20 cá nhân có liên quan.

Ban giám đốc và lãnh đạo các phòng chức năng của bệnh viện xin ghi nhận khuyết điểm, rút kinh nghiệm trong vụ việc.

Ông Nguyễn Đăng Giáp, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên, thông tin về việc kỷ luật 4 cán bộ tại bệnh viện (Ảnh: Trương Nguyễn).

Với hình thức xử phạt của bệnh viện, nhiều bạn đọc cho rằng với vi phạm nghiêm trọng đến y đức nhưng dừng lại ở kỷ luật cảnh cáo, khiển trách là quá nhẹ, không đủ sức răn đe.

Bạn đọc Hoang Nguyen Viet nêu quan điểm: "Phê bình - khiển trách - rút kinh nghiệm trong một sự cố liên quan đến sức khỏe và quyền lợi của hàng trăm bệnh nhân thực sự là một sự bao biện và xem nhẹ tính mạng con người. Đây không phải là một lỗi hành chính nhỏ, càng không phải chuyện thiếu sót kỹ thuật".

Đồng quan điểm, bạn đọc Nguyễn Hùng cho rằng: "Những y bác sĩ này quá to gan, không biết y đức để đâu? Sự việc máy hỏng tồn tại nhiều năm và kê khai tới 255 trường hợp bệnh nhân mà ban giám đốc bệnh viện hoàn toàn không biết gì và không có biện pháp quản lý gì.

Đề nghị làm rõ và xử lý thật nghiêm khắc để đủ sức răn đe đối với những kẻ có hành vi gian dối khác, nhất là trong ngành y!".

Còn bạn đọc Minh Tran chia sẻ: "Tôi nghĩ người đứng đầu là giám đốc bệnh viện phải chịu trách nhiệm cao nhất".

255 bệnh nhân bị ảnh hưởng trong sự cố máy tán sỏi laser của Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên bị hỏng (Ảnh minh họa: Uy Nguyễn).

"Vụ việc nghiêm trọng ảnh hưởng đến sức khoẻ, tính mạng và tổn thất cả tiền bạc của người bệnh. Sự việc kéo dài mà bệnh viện không can thiệp, khi bị phanh phui lại kỷ luật cảnh cáo là chưa được. Cần có chế tài mạnh hơn với bác sĩ không có y đức này", bạn đọc Hưng Quách đề nghị.

Cùng quan điểm trên, tài khoản Dương Nghĩ Hồi bình luận: "Kỷ luật này chưa tương xứng với những hậu quả mà bệnh viện đã làm, giám đốc là người chịu trách nhiệm chính trong vụ việc trên. Chẳng lẽ giám đốc kí giấy ra viện có ghi là thủ thuật tán sỏi, mà biết là máy đã hỏng rồi, đây là hình thức trốn tránh trách nhiệm".

"Không thể chỉ kỷ luật vậy, đề nghị công an điều tra làm rõ, nếu cố ý thì truy tố", bạn đọc Hoang Nguyen Van đề nghị.

Nhiều bạn đọc khác cũng chỉ trích y đức của những bác sĩ, nhân viên y tế trong vụ việc này và đề nghị cơ quan chức năng xử lý nghiêm, đúng người, đúng tội.