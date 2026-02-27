Người mẹ "một lần lỡ dại" bỏ rơi bé gái 3 tháng vì không đủ khả năng nuôi

Ngày 27/2, UBND xã Phát Diệm (tỉnh Ninh Bình) cho biết, chính quyền đang phối hợp với cơ quan chức năng tìm cha mẹ đẻ, người thân cho cháu bé 3 tháng tuổi bị bỏ rơi trước nhà một hộ dân trên địa bàn.

Cháu bé 3 tháng bị bỏi rơi được người dân phát hiện (Ảnh: Người dân cung cấp).

Trước đó, rạng sáng ngày 26/2, gia đình anh Đinh Văn Lực (SN 1990, trú tại xóm 8, xã Phát Diệm) bất ngờ phát hiện trước cửa nhà mình một cháu bé bị bỏ rơi đặt trong một giỏ nhựa.

Ngay sau đó, gia đình anh Lực đã trình báo thông tin đến chính quyền địa phương. Quá trình kiểm tra, cháu bé bị bỏ rơi là bé gái, được mặc quần áo, quấn khăn và đặt trong chiếc giỏ nhựa.

Bên trong giỏ có hộp sữa bột, bỉm trẻ em, bình nước cầm tay, bình sữa và chăn. Mọi người đã tìm thấy tờ giấy được cho là của mẹ cháu bé để lại trong giỏ cùng con gái mình, nội dung ghi: “Vì một lần lỡ dại cháu đã sinh con nhưng không đủ khả năng để nuôi nấng bé. Cháu mong muốn ai đón nhận cháu thì nuôi nấng bé nên người. Cháu xin chân thành cảm ơn".

Lá thư người mẹ để lại trong chiếc giỏ ghi rõ các nội dung trong đó có ngày tháng năm sinh của con (Ảnh: Người dân cung cấp).

Cuối bức thư này, người mẹ ghi ngày tháng năm sinh của cháu bé là 18/11/2025. Như vậy, tính đến nay, cháu bé đã được hơn 3 tháng tuổi.

Sau khi tiếp nhận sự việc, chính quyền đã cử người đưa cháu bé đến cơ sở y tế thăm khám. Kết quả cho thấy, cháu bé nặng 4,5kg và cao 58cm, sức khỏe ổn định, không phát hiện dị tật.

Cháu bé tạm thời được giao cho gia đình anh Đinh Văn Lực (người phát hiện bé) chăm sóc trong thời gian cơ quan chức năng tìm kiếm thân nhân theo quy định.