Cháu bé sơ sinh bị người mẹ "quá trẻ" bỏ rơi

Ngày 13/2, UBND xã Bình Minh, tỉnh Ninh Bình cho biết, địa phương đang làm các thủ tục và thông báo tìm kiếm thân nhân cho bé trai bị bỏ rơi trước cửa nhà dân tại địa phương.

Bé trai gần 1 tháng tuổi bị bỏ rơi được người dân phát hiện (Ảnh: Người dân cung cấp).

Trước đó, khoảng 20h30 ngày 12/2, người dân ở xóm 7A Tây, xã Bình Minh phát hiện một bé trai sơ sinh bị bỏ rơi đang nằm trong sọt nhựa. Cháu bé mặc quần áo và quấn tã bằng khăn.

Người dân còn phát hiện trên người cháu bé có tờ giấy viết bằng tay với nội dung: “Cháu sinh bé khi tuổi còn quá trẻ nên không đủ khả năng nuôi bé, vậy tha thiết mong muốn ai đón được bé nuôi dạy bé nên người... bé sinh ngày 18/1/2026 dương lịch. Cháu tha thiết cảm ơn”.

Lá thư được cho là của người mẹ để lại cùng cháu bé sơ sinh (Ảnh: Người dân cung cấp).

Nhận được tin báo, công an xã và cán bộ y tế đã có mặt để đưa bé đi thăm khám sức khỏe và làm các thủ tục liên quan. Hiện cháu bé được một nhà chùa trên địa bàn chăm sóc, sức khỏe bình thường.

Chính quyền địa phương đang thông báo tìm kiếm thân nhân cho cháu bé theo quy định.