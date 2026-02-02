Bé trai bị bỏ rơi giữa đêm lạnh kèm lời nhắn "mẹ xin lỗi con"

Ngày 2/2, ông Nguyễn Khánh Dũng, Phó Chủ tịch UBND xã Hương Phố (tỉnh Hà Tĩnh), ký văn bản thông báo tìm thân nhân cho một bé trai sơ sinh bị bỏ rơi trên địa bàn.

Khoảng 21h30 ngày 1/2, bà Lưu Thị Mai (trú thôn Phố Hương, xã Hương Phố) nghe tiếng trẻ khóc trước cổng nhà. Khi ra kiểm tra, bà phát hiện một bé trai sơ sinh nặng khoảng 2kg, sức khỏe ổn định.

Bé trai được giao cho một hộ dân tại địa phương chăm sóc (Ảnh: Văn Nguyễn).

Bên cạnh cháu bé có một số quần áo cũ và tờ giấy viết tay với nội dung: "Mẹ xin lỗi con. Mẹ không đủ khả năng để nuôi con. Xin ân nhân giúp đỡ nuôi dưỡng cháu. Cháu sinh ngày 14/1/2026".

Lúc này, thời tiết tại địa phương giảm sâu do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường. Gia đình bà Mai sau đó trình báo sự việc tới chính quyền địa phương.

Lãnh đạo UBND xã Hương Phố đã chỉ đạo lực lượng chức năng đến hiện trường kiểm tra, lập biên bản và tạm thời giao bé cho gia đình anh Nguyễn Trọng Quân (SN 1987, trú cùng thôn) chăm sóc.

Chính quyền xã cũng thông báo, ai là cha, mẹ đẻ hoặc người thân của cháu bé cần sớm liên hệ để làm thủ tục nhận lại con theo quy định.

Trong thời hạn 7 ngày, nếu không có thông tin về thân nhân, UBND xã Hương Phố sẽ đăng ký khai sinh cho bé trai và hoàn tất các thủ tục pháp lý liên quan.