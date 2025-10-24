Phương án quy hoạch khu cảng Khánh Hội và đường Nguyễn Tất Thành

Sở Quy hoạch - Kiến trúc TPHCM vừa có ý kiến gửi Sở Tài chính về phương án quy hoạch tổng thể khu đất cảng Khánh Hội (phường Xóm Chiếu) theo định hướng phát triển mảng xanh, hình thành công viên đa chức năng phục vụ cộng đồng.

Theo Sở Quy hoạch - Kiến trúc, khu đất có các công trình mang giá trị lịch sử như Bến Nhà Rồng (Bảo tàng Hồ Chí Minh), văn phòng Công ty Cảng Sài Gòn, hệ thống nhà kho cũ xây dựng từ năm 1925-1929 cùng cầu tàu, tháp nước.

Hiện trạng cảng Khánh Hội (Ảnh: Nam Anh).

"Đây là những công trình có giá trị về mặt lịch sử, cần được đánh giá, xem xét, gìn giữ để khai thác thành nơi giáo dục truyền thống, văn hóa, lịch sử, điểm tham quan du lịch...", Sở Quy hoạch - Kiến trúc TPHCM nêu rõ.

Căn cứ Đồ án điều chỉnh Quy hoạch chung TPHCM đến năm 2040, tầm nhìn 2060 (trước sáp nhập) và chỉ đạo của UBND thành phố, Sở Quy hoạch - Kiến trúc đề xuất sơ bộ phương án quy hoạch mặt bằng khu đất cảng Khánh Hội với tổng diện tích nghiên cứu khoảng 31,5ha.

Về chức năng, khu vực được đề xuất là khu công viên cây xanh đa chức năng với các tiện ích công cộng, không gian vui chơi giải trí phục vụ người dân và cảng hành khách quốc tế.

Cơ cấu sử dụng đất sơ bộ (không bao gồm diện tích Bến Nhà Rồng - Bảo tàng Hồ Chí Minh và đất quốc phòng) được đề xuất gồm 60% là đất công viên cây xanh, 20% đất công trình công cộng và 20% đất cảng quốc tế.

Ngoài ra, Sở Quy hoạch - Kiến trúc cũng nghiên cứu phương án nâng cấp, mở rộng đường Nguyễn Tất Thành để giải quyết tình trạng kẹt xe.

Đường Nguyễn Tất Thành là trục đường chính kết nối khu Nam TPHCM với trung tâm. Tuyến đường này chưa được mở rộng theo quy hoạch nên thường xảy ra kẹt xe vào giờ cao điểm.

Đường Nguyễn Tất Thành thường xuyên ùn tắc vào giờ cao điểm (Ảnh: Nam Anh).

Theo Sở Quy hoạch - Kiến trúc TPHCM, đường Nguyễn Tất Thành được định hướng mở rộng về phía cảng Khánh Hội, lộ giới đường sẽ được Sở Xây dựng nghiên cứu, đề xuất cụ thể.

Về trình tự, thủ tục quy hoạch, Sở Quy hoạch - Kiến trúc kiến nghị giao UBND phường Xóm Chiếu điều chỉnh cục bộ đồ án quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000. Sau khi đồ án điều chỉnh được phê duyệt, phường Xóm Chiếu sẽ lựa chọn đơn vị tư vấn để lập đồ án quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 quy hoạch tổng mặt bằng.

Trước đó, Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang thông tin về việc dừng dự án Khu phức hợp Cảng Nhà Rồng - Khánh Hội để ưu tiên phát triển không gian văn hóa Hồ Chí Minh, xây dựng công viên và mở rộng hạ tầng giao thông.

Trong diễn biến liên quan, Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được đã giao Sở Quy hoạch - Kiến trúc chủ trì, phối hợp đề xuất phương án quy hoạch tổng thể khu đất cảng Khánh Hội.

Định hướng quy hoạch ưu tiên bố trí quỹ đất phát triển mảng xanh, hình thành công viên đa chức năng phục vụ cộng đồng, kết hợp tiện ích công viên, không gian công cộng, sân chơi... nhằm nâng cao chất lượng sống cho người dân và hướng tới mục tiêu phát triển đô thị bền vững.

Theo Sở Quy hoạch - Kiến trúc, tỷ lệ diện tích công viên cây xanh trong khu vực nội đô còn rất thấp so với tiêu chuẩn quy hoạch. Các tiện ích công viên, không gian công cộng, sân chơi... chưa đáp ứng nhu cầu phục vụ người dân.