TPHCM mù sương từ sáng đến trưa

Ghi nhận của phóng viên Dân trí, tại phường Linh Xuân, phường Hiệp Bình, phường Thạnh Mỹ Tây,... sương mù xuất hiện từ sáng sớm. Đến gần trưa, người dân nhìn từ xa, các tòa nhà cao tầng như Landmark 81 vẫn mờ trong lớp sương mù.

Nhìn từ xa, nhiều tòa nhà cao tầng ở TPHCM mờ trong sương mù (Ảnh: Hoàng Hướng).

Theo ứng dụng AirVisual (thuộc Tổ chức IQAir có trụ sở tại Thụy Sỹ), lúc 11h, nhiều khu vực tại TPHCM ghi nhận chỉ số chất lượng không khí (AQI) ở mức 180, được xếp loại “không lành mạnh”. Nồng độ bụi mịn PM2.5 đạt 97 µg/m³, cao gấp 19,4 lần so với ngưỡng khuyến cáo trung bình năm của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO).

Trao đổi với phóng viên Dân trí, ông Lê Đình Quyết, Đài khí tượng thuỷ văn Nam bộ và Tây Nguyên, cho biết, hiện tượng sương mù này chủ yếu do độ ẩm cao sau cơn mưa lớn đêm qua, kết hợp với bụi mịn và vật chất lơ lửng trong không khí, khiến tầm nhìn, chất lượng không khí suy giảm.

Từ hôm qua (21/10), rãnh áp thấp hình thành ngay trên khu vực Nam bộ, hội tụ ẩm nên trời nhiều mây tầng thấp. Ngay từ đêm đến sáng sớm 22/10, mây tầng thấp che phủ khiến bầu trời, không có nắng. Độ ẩm không khí một số nơi trên 90% như Nhà Bè 94,8%, Tà Lài 96,5%, Long Khánh 92,4%,… do đó bầu trời mù mịt, tầm nhìn giảm.

Đến gần trưa, TPHCM vẫn mờ trong sương mù dày đặc (Ảnh: Hoàng Hướng).

Cơ quan khí tượng khuyến cáo người dân hạn chế tập thể dục ngoài trời, đóng cửa sổ, đeo khẩu trang khi ra đường để tránh hít phải bụi mịn.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia cho biết, ngày 22/10, TPHCM và khu vực Nam Bộ có mây, ngày nắng gián đoạn, chiều tối có khả năng mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to.

Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C, cao nhất 31-34 độ C, có nơi trên 34 độ C.