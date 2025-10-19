Ô tô cứu hộ gây tai nạn liên hoàn trên quốc lộ 26

Ngày 19/10, thông tin từ Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Đắk Lắk đơn vị đang tiếp tục làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn giao thông liên hoàn xảy ra trên quốc lộ 26.

Khoảng 3h45 cùng ngày, ô tô tải cứu hộ mang biển kiểm soát 60C-150.xx do anh Đ.P.H. (38 tuổi, trú tại thành phố Đà Nẵng) điều khiển lưu thông trên quốc lộ 26, hướng Đắk Lắk - Khánh Hòa.

Hiện trường vụ va chạm giao thông trên quốc lộ 26 (Ảnh: Uy Nguyễn).

Khi xe di chuyển đến địa bàn phường Tân Lập, tỉnh Đắk Lắk, đã bất ngờ tông vào xe tải mang biển kiểm soát 47C-263.xx lưu thông cùng chiều phía trước. Vụ va chạm khiến xe 47C-263.xx tông vào xe thư báo mang biển kiểm soát 98H-027.xx lưu thông hướng ngược lại.

Sau khi va chạm, ô tô cứu hộ mất phanh lao thêm 100m, đâm vào gốc cây bên đường.

Ô tô cứu hộ lao vào gốc cây bên đường mới dừng lại (Ảnh: Uy Nguyễn).

Bước đầu, công an nhận định tài xế điều khiển ô tô cứu hộ không chú ý quan sát dẫn đến vụ tai nạn.

Vụ va chạm khiến cả 3 phương tiện đều bị hư hỏng và may mắn không gây thiệt hại về người.