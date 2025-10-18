Khởi tố nam TikToker say xỉn lái xe, gây tai nạn khiến 2 người tử vong

Liên quan vụ "Ô tô va chạm với xe chở rác, 3 người thương vong", ngày 18/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Vĩnh Long cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Lê Thanh Hoàng (SN 2001, ngụ phường Long Châu) để điều tra về tội Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ.

Theo tìm hiểu của phóng viên, Hoàng là một TikToker chuyên thưởng thức và nhận xét về ẩm thực. Kênh cá nhân của Hoàng có gần 100.000 người theo dõi.

Hiện trường vụ tai nạn làm 3 người thương vong (Ảnh: CTV).

Theo cơ quan công an, trước đó lúc 2h40 ngày 5/8, Hoàng điều khiển ô tô chở 2 người bạn chạy trên tuyến quốc lộ 1A hướng từ Cần Thơ đi Vĩnh Long. Khi đến đoạn gần cổng Khu công nghiệp Hòa Phú thuộc xã Phú Quới, tỉnh Vĩnh Long, ô tô của Hoàng va chạm vào phía sau xe thu gom rác do tài xế T.N.T. (SN 1989) điều khiển, đang đỗ sát lề phải để gom rác.

Hậu quả 2 người trên ô tô của Hoàng tử vong, nam TikToker bị thương nặng và được đưa đi cấp cứu.

Quá trình làm việc, Hoàng thừa nhận trước khi gây ra vụ tai nạn, Hoàng đã nhậu cùng bạn bè tại Cần Thơ sau đó dù say vẫn điều khiển ô tô về Vĩnh Long. Khi đến địa điểm trên, Hoàng ngủ gật dẫn đến vụ tai nạn.

Cơ quan Cảnh sát điều tra xác định nguyên nhân chính dẫn đến tai nạn là do lỗi của Lê Thanh Hoàng điều khiển ô tô không quan sát.