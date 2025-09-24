Ô tô tông loạt phương tiện ở Hà Nội, 4 người bị thương

Khoảng 16h15 ngày 24/9, tại đường Tôn Đức Thắng (phường Ô Chợ Dừa, TP Hà Nội) xảy ra vụ tai nạn liên hoàn giữa 2 ô tô và 3 xe máy, khiến 4 người bị thương.

4 nạn nhân bị thương trong vụ việc (Ảnh: Ngọc Lâm).

"Sau khi nhận tin báo, Đội CSGT đường bộ số 3 cử cán bộ tới hiện trường, phối hợp với các đơn vị chức năng bảo vệ, khám nghiệm hiện trường. Sơ bộ ban đầu có 4 nạn nhân bị thương", chỉ huy Đội CSGT đường bộ số 3 (Phòng CSGT Công an TP Hà Nội thông tin với phóng viên Dân trí.

Theo nhân chứng tại hiện trường, vào thời gian trên, ô tô BKS 30G-524.xx đang lưu thông trên đường Tôn Đức Thắng (đoạn gần ngõ Thịnh Hào 3, phường Ô Chợ Dừa) thì tông vào ô tô BKS 30E-858.xx đang lưu thông cùng chiều. Chưa dừng lại, ô tô con 30G-524.xx còn va chạm với 3 xe máy khác.

Hiện trường vụ tai nạn trên đường Tôn Đức Thắng (Ảnh: Ngọc Lâm).

Tại hiện trường, nhiều mảnh vỡ văng tung tóe khắp mặt đường, nhiều người dân tập trung đứng xem vụ việc khiến giao thông ùn ứ. 5 phương tiện bị hư hỏng sau vụ va chạm liên hoàn.

Nguyên nhân vụ việc đang được làm rõ.