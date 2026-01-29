Hải Phòng đầu tư hơn 4.300 tỷ đồng làm đường nối cao tốc với ven biển

Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Hải Phòng Lê Anh Quân đã ký quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư dự án xây dựng tuyến cao tốc Ninh Bình - Hải Phòng (CT.08), đoạn từ cao tốc Hà Nội - Hải Phòng đến nút giao đường bộ ven biển.

Một dự án đường ven biển ở Hải Phòng (Ảnh: Nguyễn Dương).

Dự án do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông và nông nghiệp Hải Phòng quản lý. Tuyến có điểm đầu tại đường quy hoạch nối cao tốc Hà Nội - Hải Phòng với đường Bùi Viện, điểm cuối kết nối đường bộ ven biển, tổng chiều dài 7,55km.

Trong đó, đoạn từ đường nối ĐT.353 - ĐT.361 đến cao tốc Hà Nội - Hải Phòng dài 1,05km, nền đường rộng 37m, quy mô 8 làn xe. Đoạn từ cao tốc Hà Nội - Hải Phòng đến đường bộ ven biển dài khoảng 6,5km, quy mô cao tốc 4 làn xe, có đường gom hai bên.

Dự án xây dựng hai nút giao khác mức liên thông. Nút giao với cao tốc Hà Nội - Hải Phòng theo dạng hoa thị hoàn chỉnh, có hầm chui dưới cao tốc và đường sắt Lào Cai - Hải Phòng. Nút giao với đường bộ ven biển theo dạng kim cương, cầu vượt dài khoảng 380m.

Công tác giải phóng mặt bằng thực hiện theo lộ giới quy hoạch 68m. Tổng mức đầu tư dự án là hơn 4.300 tỷ đồng từ ngân sách Trung ương và thành phố, thực hiện trong giai đoạn 2026-2028.

Dự án triển khai tại các phường, xã Kiến Minh, Kiến Hải, Dương Kinh và Nam Đồ Sơn. Khi hoàn thành, tuyến đường sẽ góp phần hoàn thiện trục cao tốc Ninh Bình - Hải Phòng và tạo động lực phát triển khu kinh tế phía Nam thành phố.