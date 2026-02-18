Tổng Bí thư lên đường sang Mỹ dự khai mạc Hội đồng Hòa bình về Gaza

Chuyến công tác của Tổng Bí thư Tô Lâm theo lời mời của Tổng thống Mỹ Donald Trump, Chủ tịch Sáng lập Hội đồng Hòa bình về Gaza.

Tổng Bí thư Tô Lâm rời Hà Nội, lên đường tham dự cuộc họp khai mạc Hội đồng Hòa bình về Gaza (Ảnh: Thống Nhất - TTXVN).

Tham gia chuyến công tác cùng Tổng Bí thư Tô Lâm có Đại tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng; Đại tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Bộ Công an; ông Nguyễn Duy Ngọc, Bí thư Thành ủy Hà Nội; ông Lê Hoài Trung, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao; ông Phạm Gia Túc, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng;

Ông Nguyễn Văn Thắng, Bộ trưởng Bộ Tài chính; bà Nguyễn Thị Hồng, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước; ông Lê Mạnh Hùng, Quyền Bộ trưởng Bộ Công Thương; ông Tô Ân Xô, Trợ lý Tổng Bí thư, phụ trách Văn phòng Tổng Bí thư; ông Nguyễn Quốc Dũng, Đại sứ Việt Nam tại Hoa Kỳ.

Sự tham dự cuộc họp khai mạc Hội đồng Hòa bình về Gaza của lãnh đạo cao nhất của Việt Nam cho thấy sự ủng hộ và sẵn sàng tham gia của Việt Nam vào các nỗ lực chung của cộng đồng quốc tế vì hòa bình và phát triển.

Đây cũng là việc cụ thể hóa thỏa thuận hợp tác trên các vấn đề quốc tế trong nội hàm Đối tác Chiến lược Toàn diện giữa Việt Nam và Mỹ.