Tài xế không có giấy phép, lái xe khách trên cao tốc Phan Thiết - Vĩnh Hảo

Ngày 27/2, Đội Cảnh sát giao thông đường bộ cao tốc số 6, Phòng 6, Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an) cho biết, qua kiểm tra, đơn vị này phát hiện tài xế N.H.T. (SN 1973, trú tại TPHCM) điều khiển ô tô khách mang biển số 50E-XXX.48 lưu thông trên cao tốc Phan Thiết - Vĩnh Hảo, đoạn qua địa bàn tỉnh Lâm Đồng nhưng không có giấy phép lái xe.

Thời điểm kiểm tra, trên ô tô có 6 hành khách.

Cảnh sát lập hồ sơ, xử lý tài xế vi phạm trên cao tốc Phan Thiết - Vĩnh Hảo (Ảnh: Công an cung cấp).

Tổ công tác đã lập biên bản vi phạm hành chính, xử phạt tài xế 19 triệu đồng, đồng thời tạm giữ phương tiện 7 ngày theo quy định.

Chủ phương tiện là Hợp tác xã Du lịch, vận tải S.L. bị cơ quan chức năng lập biên bản, xử phạt 58 triệu đồng vì giao xe cho người không đủ điều kiện điều khiển.

Tổng mức xử phạt đối với tài xế và chủ phương tiện là 77 triệu đồng; phương tiện bị tạm giữ 7 ngày.

Theo đại diện lực lượng CSGT, hành vi giao xe cho người không có giấy phép lái xe tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông, đặc biệt trên tuyến cao tốc.

Thời gian tới, đơn vị sẽ tiếp tục tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm các vi phạm nhằm bảo đảm an toàn cho người tham gia giao thông.