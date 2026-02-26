Cùng lúc xảy ra 3 vụ tai nạn trên cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây

Vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 3h ngày 26/2, tại Km29+300 trên cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây (hướng Nam - Bắc), đoạn thuộc địa bàn xã Tân Lập, tỉnh Lâm Đồng.

Xe khách chắn ngang đường sau va chạm dải phân cách trên cao tốc (Ảnh: Trần Nguyên).

Thời gian này, ô tô khách biển số 77H-055.xx đang lưu thông, bất ngờ chuyển hướng tông vào các khối bê tông dải phân cách giữa cao tốc. Sau va chạm, phương tiện này trượt vào lề, làm hư hỏng hộ lan mềm.

Cách vị trí này khoảng 50m, một xe khách khác cũng tông ngã 8 khối bê tông dải phân cách và làm hư hỏng khoảng 5m hộ lan bên lề đường.

Cùng thời điểm, tại khu vực Km29 xảy ra va chạm liên hoàn giữa 5 phương tiện gồm một xe khách giường nằm, một xe đầu kéo, một ô tô 7 chỗ và hai xe tải. Vụ việc khiến ô tô 7 chỗ biến dạng phần đầu, hai xe khách chắn ngang mặt đường.

Đầu ô tô con bị biến dạng sau vụ va chạm (Ảnh: Trần Nguyên).

Sự cố làm các phương tiện lưu thông theo hướng Nam - Bắc không thể di chuyển qua khu vực, gây ùn ứ kéo dài trên tuyến cao tốc.

Lực lượng Cảnh sát giao thông thuộc Đội Tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc số 6 (Phòng 6, Cục Cảnh sát Giao thông) phối hợp đơn vị quản lý tuyến có mặt tại hiện trường, phân luồng từ xa.

Các phương tiện được hướng dẫn rời cao tốc tại nút giao ĐT.720 để di chuyển qua khu vực Tân Minh. Nguyên nhân vụ va chạm đang được cơ quan chức năng xác minh.