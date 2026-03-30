Thu hồi hơn 9.300m2 đất rừng bị lấn chiếm để phục vụ dự án APEC 2027

Sáng ngày 30/3, Công an đặc khu Phú Quốc, lực lượng kiểm lâm và Đội kiểm tra trật tự đô thị đặc khu Phú Quốc đã phối hợp tiến hành cưỡng chế, thu hồi diện tích đất rừng phòng hộ bị lấn chiếm trái phép tại khu vực Ông Lang.

Đây là động thái quyết liệt nhằm tạo quỹ đất sạch cho dự án tái định cư Đồng Cây Sao, phục vụ lộ trình chuẩn bị hạ tầng cho hội nghị APEC 2027.

Theo đó, đất bị cưỡng chế là do bà Nguyễn Thị H. (trú tại khu phố 10, phường Dương Đông) chiếm dụng trái phép với diện tích hơn 9.300m2 tại tiểu khu 75. Đất này thuộc quyền quản lý của Vườn quốc gia Phú Quốc.

Theo cơ quan chức năng, hành vi chiếm dụng của bà H. không chỉ vi phạm nghiêm trọng quy định về quản lý đất đai mà còn trực tiếp gây nghẽn tiến độ dự án tái định cư Đồng Cây Sao, một trong những công trình hạ tầng then chốt tại đặc khu Phú Quốc hướng tới APEC 2027.

Hiện trường cưỡng chế (Ảnh: Hoàng Dung).

Theo UBND đặc khu Phú Quốc, dự án tái định cư Đồng Cây Sao đóng vai trò quan trọng trong việc đảm bảo nơi ở ổn định cho các hộ dân bị ảnh hưởng bởi các công trình hạ tầng phục vụ APEC 2027. Ngoài ra, dự án còn góp phần nâng cấp diện mạo Phú Quốc trước thềm sự kiện quốc tế lớn.

Cùng với việc cưỡng chế thu hồi mặt bằng, chính quyền địa phương yêu cầu bà H. phải trả lại nguyên trạng diện tích đất lấn chiếm cho đơn vị quản lý. Đồng thời chính quyền yêu cầu bà H. nộp ngân sách nhà nước số tiền 162 triệu đồng thu lợi bất chính từ hành vi vi phạm.