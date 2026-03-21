Phú Quốc chuẩn bị cho bước chuyển mình trước cơ hội từ APEC 2027

Phối cảnh đô thị biển Phú Quốc, kỳ vọng trở thành trung tâm quốc tế sau APEC 2027 (Ảnh: CĐT).

“Quả ngọt” sau APEC: Gyeongsang bội thu từ du lịch và dịch vụ

Theo Tập đoàn Du lịch và Văn hóa tỉnh Gyeongsang Bắc - địa phương đăng cai APEC 2025, ngay trong quý IV/2025, khu vực này đã chứng kiến lượng khách nội địa tăng 16,5% so với cùng kỳ, trong khi khách quốc tế tăng tới 20%.

Không chỉ lượng khách, mức độ quan tâm trên các nền tảng mạng xã hội cũng gia tăng mạnh mẽ, với số lượng thảo luận tăng 33%. Tổng chi tiêu du lịch tại địa phương đạt khoảng 1,5 nghìn tỷ won, tương đương gần 1 tỷ USD, tăng 9,4% so với cùng kỳ năm trước.

Tâm điểm của sự tăng trưởng này là thành phố Gyeongju, nơi diễn ra hội nghị. Chỉ trong thời gian ngắn, Gyeongju đã chuyển mình thành một điểm đến nổi bật, thu hút sự chú ý của cả du khách trong nước lẫn quốc tế. Các địa phương lân cận như Yeongyang, Mungyeong hay Yeongdeok cũng ghi nhận mức tăng trưởng khách du lịch trên 20%, cho thấy hiệu ứng lan tỏa rõ rệt từ sự kiện.

Không chỉ dừng lại ở con số, APEC còn góp phần nâng tầm hình ảnh du lịch Gyeongsang Bắc thông qua việc gắn kết với các giá trị văn hóa bản địa. Những điểm đến như chùa Bulguksa hay các triển lãm lịch sử tại Bảo tàng quốc gia Gyeongju trở thành tâm điểm chú ý, đặc biệt khi được gắn với các hoạt động ngoại giao cấp cao trong khuôn khổ APEC.

Phú Quốc chuẩn bị cho cú “nhảy dài” sau APEC

Những kết quả này trực tiếp cho thấy Gyeongsang đã tận dụng hiệu quả “cú hích” từ APEC để thúc đẩy du lịch, gia tăng nhận diện quốc tế và kích thích chi tiêu. Tuy nhiên, cách tiếp cận của địa phương này vẫn chủ yếu xoay quanh việc khai thác các giá trị sẵn có sau sự kiện, từ di sản văn hóa đến trải nghiệm bản địa.

Trong khi đó, cách mà Phú Quốc và Việt Nam đang chuẩn bị cho APEC 2027 lại cho thấy một tầm nhìn rộng hơn. Thay vì chỉ tận dụng APEC như một cơ hội truyền thông hay kích cầu ngắn hạn, đảo ngọc đang đặt mục tiêu sử dụng sự kiện này như một bước ngoặt để tái định hình toàn bộ cấu trúc phát triển của mình, hướng tới mục tiêu trung tâm kinh tế, du lịch, dịch vụ tổng hợp tầm quốc tế.

Nhà ga VIP sân bay Phú Quốc được xây dựng bảo đảm tiêu chuẩn khắt khe cho những chuyến thăm cấp cao (Ảnh: CĐT).

Với hàng loạt dự án hạ tầng và du lịch quy mô nhiều tỷ USD đang được đẩy nhanh tiến độ, Phú Quốc đứng trước cơ hội trở thành một trung tâm du lịch, sự kiện, đầu tư tầm quốc tế sau APEC 2027.

Trong năm 2025, đảo ngọc đang chứng kiến cuộc đầu tư cấp quốc gia vào hạ tầng hòn đảo, với quy mô và tầm nhìn 100 năm thay vì chỉ phục vụ sự kiện đơn lẻ.

Cảng hàng không quốc tế được định hướng trở thành cảng hàng không hiện đại bậc nhất thế giới với cái bắt tay cùng tập đoàn Changi Airport, mở rộng để đón 50 triệu lượt khách mỗi năm. Các trục giao thông chiến lược như DT975 được quy hoạch đồng bộ với 10 làn xe, trong khi những mô hình giao thông công cộng hiện đại như đường sắt đô thị LRT cũng được song song triển khai, kết nối trực tiếp cửa ngõ sân bay đến trung tâm hội nghị.

Song song với đó là việc hình thành một hệ sinh thái phục vụ hội nghị và du lịch mang tính toàn diện.

Trung tâm hội nghị và triển lãm APEC với phòng hội nghị lớn nhất thế giới, nhà biểu diễn đa năng, hệ thống lưu trú cao cấp được vận hành bởi các tên tuổi hàng đầu: Marriott, Accor, Lotte… và các tổ hợp giải trí, nghỉ dưỡng được phát triển đồng bộ, tạo nên một không gian đủ năng lực để đón các sự kiện quốc tế tầm cỡ.

Tổ hợp giải trí - nghỉ dưỡng được đầu tư bài bản, sẵn sàng đón lượng lớn du khách (Ảnh: CĐT).

Không chỉ dừng lại ở các công trình mang tính biểu tượng, Phú Quốc được đầu tư nền tảng cốt lõi của một đô thị hiện đại, từ hệ thống nhà máy xử lý rác thải quy mô lớn, đến việc từng bước ngầm hóa hạ tầng kỹ thuật để nâng cao chất lượng cảnh quan và vận hành đô thị.

Bệnh viện quốc tế Mặt Trời Phú Quốc cũng sẵn sàng đi vào vận hành, với hệ thống máy móc tân tiến bậc nhất cùng đội ngũ chuyên gia tư vấn và y bác sĩ đầu ngành trong nước và quốc tế, với mục tiêu đem tới những dịch vụ chăm sóc sức khỏe chất lượng cao cho người dân và sự an tâm cho khách du lịch và cư dân tinh hoa tương lai tại đảo ngọc.

Nếu Gyeongsang tận dụng APEC để thúc đẩy du lịch, thì Phú Quốc đang hướng tới việc chuyển mình từ một điểm đến nghỉ dưỡng thành một “siêu đô thị đảo” trong tương lai nơi hội tụ du lịch, đầu tư, an cư và các hoạt động kinh tế dịch vụ cao cấp.

Từ câu chuyện của Gyeongsang và các địa phương chủ nhà trước đây, có thể thấy APEC có khả năng tạo ra những tác động kinh tế rõ rệt chỉ trong thời gian ngắn. Nhưng với quy mô đầu tư và tầm nhìn hiện tại, Phú Quốc đang đứng trước cơ hội lớn: bước vào một chu kỳ phát triển mới, nơi sự kiện này trở thành bệ phóng để định vị trên bản đồ các đô thị du lịch và sự kiện hàng đầu thế giới.