Trung tâm hội nghị APEC hoàn thiện phần khung thép chính

Ngày 22/3, đại diện chủ đầu tư cho biết, tính đến nay 2 dự án Trung tâm hội nghị và triển lãm APEC đã đạt được nhiều cột mốc quan trọng, nhiều hạng mục chính đang được hoàn thiện phần khung cốt lõi.

Tại dự án Trung tâm hội nghị và triển lãm APEC, khu vực nhà hát đa năng (tòa S2), kết cấu phần thô bê tông cốt thép đang hoàn thiện khoảng 80%. Song song với việc thi công các tầng cuối cùng, các đơn vị thầu cũng đang tập trung triển khai hệ thống cơ điện (MEP) để đảm bảo tính đồng bộ cho công trình.

Theo chủ đầu tư, trung tâm hội nghị hoàn thiện 12/13 khung thép chính, dự kiến hoàn thành mặt ngoài vào ngày 30/10, hoàn thiện nội thất và đưa vào sử dụng trước ngày 31/1/2027 (Ảnh: Hoàng Duật).

Riêng phân khu trung tâm hội nghị và triển lãm (tòa S3), 12/13 khung thép U phía biển đã được lắp xong, phần thô hoàn thành 90%.

Cũng theo chủ đầu tư, dự án dự kiến sẽ hoàn thành mặt ngoài vào ngày 30/10 tới. Sau đó, toàn bộ nhân lực sẽ được tập trung cho công tác hoàn thiện nội thất để kịp bàn giao và đưa vào sử dụng trước ngày 31/1/2027.

Tổ hợp Trung tâm hội nghị APEC Phú Quốc và triển lãm phục vụ APEC có tổng diện tích khoảng hơn 16ha, dự án gồm: Trung tâm hội nghị triển lãm, nhà biểu diễn đa năng, công viên và hệ thống hạ tầng kỹ thuật đồng bộ, được khởi công từ tháng 6/2025.

Trung tâm hội nghị nói trên sau khi đưa vào sử dụng sẽ sở hữu phòng hội nghị lớn nhất thế giới, diện tích hơn 11.000m2, sẵn sàng tổ chức các sự kiện cấp cao và các chương trình nghệ thuật quy mô lớn trong và sau APEC 2027.