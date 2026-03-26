Chốt mức tiền hỗ trợ người dân nhường đất cho dự án APEC

Ngày 26/3, UBND đặc khu Phú Quốc (tỉnh An Giang) vừa triển khai chính sách, kinh phí hỗ trợ bổ sung cho các hộ dân thuộc diện di dời nhưng không đủ điều kiện tái định cư.

Theo UBND đặc khu Phú Quốc, nguồn kinh phí hỗ trợ dao động từ 20-30 triệu đồng/hộ sẽ được vận động từ xã hội hóa, không dùng ngân sách Nhà nước, nhằm chia sẻ khó khăn để người dân sớm bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công trước mùa mưa.

Chủ tịch UBND đặc khu Phú Quốc Trần Minh Khoa (thứ hai từ trái qua) trong buổi làm việc lưu động hỗ trợ khó khăn cho người dân khu vực có đất bị ảnh hưởng (Ảnh: Hoàng Dung).

Ông Trần Minh Khoa - Chủ tịch UBND đặc khu Phú Quốc - cho biết: "Thời gian bàn giao mặt bằng rất gấp rút, yêu cầu triển khai ngay trong tháng 3. Để nhận khoản hỗ trợ này, các hộ dân phải đảm bảo 3 điều kiện: Thứ nhất là thực sự có hoàn cảnh khó khăn; thứ hai là không thuộc diện xét bố trí tái định cư theo quy định hiện hành; cuối cùng phải cam kết di dời và bàn giao mặt bằng trước ngày 29/3".

Qua công tác vận động trực tiếp, đa số người dân trong diện ảnh hưởng bày tỏ sự đồng thuận với phương án hỗ trợ này.

Bà N., người dân tại địa phương, chia sẻ: "Do trước đây tôi mua đất bằng giấy tay nên gia đình không được bố trí tái định cư. Nay được chính quyền quan tâm, hỗ trợ thêm 20 triệu đồng chi phí di dời, gia đình rất phấn khởi và sẵn sàng chuyển đến nơi ở mới để vượt qua khó khăn trước mắt".

Chủ tịch UBND đặc khu Phú Quốc Trần Minh Khoa (bên trái) đến nhà dân giải quyết khó khăn, vướng mắc cho người dân có đất nằm trong các dự án đang được triển khai phục vụ APEC (Ảnh: Hoàng Duật).

Đối với những trường hợp xây nhà trên đất nông nghiệp hoặc đất cha mẹ cho chưa tách thửa, UBND đặc khu Phú Quốc cho biết đã tổng hợp vướng mắc và kiến nghị UBND tỉnh cho phép áp dụng cơ chế đặc thù hỗ trợ quyền mua căn hộ tái định cư.

Theo lãnh đạo đặc khu, nếu không có chính sách về chỗ ở lâu dài cho nhóm đối tượng này, việc ổn định đời sống cho người dân sau giải tỏa sẽ gặp rất nhiều khó khăn, ảnh hưởng trực tiếp đến tiến độ chung của dự án.

Trước đó, Chủ tịch UBND đặc khu Phú Quốc, ông Trần Minh Khoa, đã trực tiếp xuống tận nhà dân để lắng nghe và giải quyết các vướng mắc liên quan đến công tác giải phóng mặt bằng phục vụ các dự án hạ tầng chuẩn bị cho Hội nghị APEC 2027.