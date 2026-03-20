Chủ tịch Phú Quốc trực tiếp đến nhà dân gỡ vướng mặt bằng APEC 2027

Trong 3 ngày qua, từ ngày 18 đến 20/3, Chủ tịch UBND đặc khu Phú Quốc, ông Trần Minh Khoa, đã trực tiếp xuống tận nhà dân để lắng nghe và giải quyết các vướng mắc liên quan đến công tác giải phóng mặt bằng phục vụ các dự án hạ tầng chuẩn bị cho Hội nghị APEC 2027.

Mục tiêu chính của các buổi làm việc lưu động là trực tiếp nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của các hộ dân có đất thuộc diện thu hồi, đặc biệt là tại các dự án trọng điểm như Khu tái định cư An Thới. Nhiều người dân đã bày tỏ sự lo lắng về sinh kế và chính sách định cư khi phải di dời khỏi nơi ở gắn bó lâu đời.

Chủ tịch UBND đặc khu Phú Quốc Trần Minh Khoa (bên trái) đến nhà đối thoại, giải quyết khó khăn, vướng mắc cho người dân có đất nằm trong các dự án đang được triển khai phục vụ APEC (Ảnh: Hoàng Duật).

Tại các buổi đối thoại, nhiều hộ dân đã bày tỏ sự tin tưởng vào lãnh đạo đặc khu. Ông Hồ Trọng Nghị, một người dân tại khu vực An Thới, cho biết: "Gia đình tin tưởng vào sự chia sẻ trực tiếp của lãnh đạo đặc khu. Chúng tôi hy vọng ban bồi thường sẽ tiếp tục lắng nghe, tạo điều kiện thuận lợi nhất để bà con sớm ổn định cuộc sống".

Tương tự, ông Nguyễn Trọng Bình và ông Trần Thế Hùng, cũng là người dân khu vực An Thới, bày tỏ sự đồng thuận với chủ trương xây dựng các công trình phục vụ hội nghị APEC và sẵn sàng bàn giao mặt bằng để đảm bảo tiến độ chung của quốc gia.

Các buổi làm việc lưu động nhận được sự đồng thuận cao của người dân (Ảnh: Hoàng Duật).

Theo UBND đặc khu Phú Quốc, nhờ việc đối thoại trực tiếp và giải thích rõ ràng các chính sách, hàng chục ha đất đã được các hộ dân đồng thuận ký biên bản bàn giao sớm.

Ông Trần Minh Khoa nhấn mạnh: "Mục tiêu chính của chính quyền không phải là đến để đòi đất, mà để lắng nghe và giải thích cho bà con hiểu rõ việc bàn giao mặt bằng thực hiện dự án là phục vụ lợi ích chung. Chúng ta cùng chung tay để tạo ra một tương lai tốt đẹp hơn cho Phú Quốc, mang lại lợi ích thiết thực không chỉ về kinh tế mà còn về văn hóa, giáo dục và an sinh xã hội".

Trước thềm APEC 2027, Phú Quốc đang gấp rút đẩy nhanh công tác giải phóng mặt bằng cho 21 dự án trọng điểm, đặc biệt là các khu tái định cư cho hơn 5.000 hộ dân.

Để đạt được sự đồng thuận, chính quyền đã tăng cường tuyên truyền, vận động và linh hoạt áp dụng các chính sách bồi thường thỏa đáng, đúng giá, hài hòa lợi ích cho người dân. Đáng chú ý, chính quyền còn khuyến khích các nhà đầu tư thưởng thêm 5% giá trị bồi thường cho những hộ dân bàn giao mặt bằng sớm.

Ông Khoa cho biết thêm: "Chúng tôi đang xin chủ trương và hướng dẫn của tỉnh về quy định thưởng. Bên cạnh đó, Phú Quốc cũng khuyến khích các nhà đầu tư trực tiếp thưởng cho người dân bàn giao mặt bằng sớm, tùy khả năng".

Đối với các trường hợp đất có nhiều chủ đồng sở hữu dẫn đến tranh chấp, địa phương vẫn tiến hành thu hồi để đảm bảo tiến độ dự án APEC 2027. Sau đó, cơ quan chức năng sẽ xác định chính xác người sở hữu và đền bù phù hợp theo quy định.