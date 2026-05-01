Thông xe thêm 2 nhánh cầu tại nút giao An Phú ở TPHCM

Theo thông tin từ Ban Giao thông TPHCM, đơn vị đã hoàn thành thi công, đưa thêm 2 hạng mục của nút giao An Phú vào khai thác nhân dịp kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

Cụ thể, hạng mục cầu vượt N3 và nhánh phải của cầu Giồng Ông Tố sẽ chính thức thông xe từ 11h hôm nay (1/5). Đây là 2 hạng mục giúp kết nối đường Mai Chí Thọ với Đồng Văn Cống.

Nhánh cầu vượt N3 kết nối đường Mai Chí Thọ với Đồng Văn Cống (Ảnh: Ngọc Tân).

Theo ghi nhận của phóng viên vào sáng 1/5, nhánh cầu vượt N3 đã hoàn tất thảm bê tông nhựa và sơn vạch kẻ đường, sẵn sàng cho phương tiện lưu thông.

Nhánh cầu vượt N3 sẽ được tổ chức lưu thông một chiều từ đường Mai Chí Thọ vào đường Đồng Văn Cống. Các loại ô tô được phép đi lên nhánh cầu này (cấm xe máy).

Cầu có bề rộng khoảng 10m (2 làn xe), dài gần 500m; vận tốc thiết kế 50km/h. Công trình được khởi công ngày 19/2/2024 với kinh phí 124,171 tỷ đồng; là một hạng mục của gói thầu XL-10 (thi công cầu vượt N3 và N4).

Sau khi xuống khỏi cầu vượt N3, phương tiện sẽ lưu thông qua nhánh phải của cầu Giồng Ông Tố để vào đường Đồng Văn Cống. Nhánh đường này dài 431m, rộng 12m. Hạng mục được khởi công ngày 4/4/2023 với kinh phí 189,75 tỷ đồng.

Sơ đồ các hạng mục đã hoàn thành tại dự án nút giao An Phú (Đồ họa: Ngọc Tân).

Đến nay, dự án nút giao An Phú đã hoàn thành các hạng mục như cầu vượt N2, hầm chui HC1-01, hầm chui HC1-02, cầu vượt N3 và nhánh phải cầu Giồng Ông Tố. Các hạng mục được đưa vào khai thác giúp cải thiện đáng kể tình trạng kẹt xe tại nút giao này.

Tuy nhiên, chủ đầu tư vẫn còn vướng mắc trong việc thi công nhánh cầu vượt N1.2 do chưa hoàn tất giải phóng mặt bằng đường Lương Định Của. Vừa qua, Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được đã chỉ đạo tạm ứng tiền đền bù để sớm có mặt bằng thi công.