Hàng chục ô tô nổ lốp trên tuyến cao tốc qua miền Trung

Ngày 28/5, Đội Cảnh sát giao thông đường bộ cao tốc số 5 (Cục Cảnh sát giao thông Bộ Công an) thông tin, thời tiết nắng nóng gay gắt khiến nhiều phương tiện lưu thông trên các đoạn cao tốc mới đưa vào sử dụng như Quảng Ngãi - Hoài Nhơn, Hoài Nhơn - Quy Nhơn, Quy Nhơn - Chí Thạnh, Chí Thạnh - Vân Phong gặp sự cố về động cơ, nổ lốp. Chỉ trong 3 ngày (25-27/5), đã có khoảng 20 ô tô gặp sự cố.

Ô tô lưu thông trên cao tốc Quảng Ngãi - Hoài Nhơn (Ảnh: Quốc Triều).

Theo Trung tá Lê Xuân Thưởng, Đội trưởng Đội Cảnh sát giao thông đường bộ cao tốc số 5, cao tốc mới đưa vào khai thác nên độ ma sát mặt đường còn lớn. Cùng với đó, thời tiết nắng nóng khiến nhiệt độ mặt đường tăng cao. Khi phương tiện di chuyển với tốc độ lớn hoặc chở quá tải sẽ làm tăng nguy cơ nổ lốp, hỏng động cơ.

Cục Cảnh sát giao thông khuyến cáo, để đảm bảo an toàn giao thông, tài xế cần chủ động kiểm tra tình trạng kỹ thuật xe trước khi lưu thông, đặc biệt là hệ thống lốp. Tài xế cần quan tâm đến độ mòn, áp suất, dấu hiệu nứt, phồng hoặc quá hạn sử dụng của lốp xe. Bên cạnh đó, việc kiểm tra nước làm mát, dầu động cơ cũng giúp phương tiện tránh được hỏng hóc khi di chuyển với tốc độ cao.

"Phần lớn các sự cố được ghi nhận trong 3 ngày qua là ô tô bị nổ lốp. Do đó, chúng tôi sẽ đẩy mạnh tuyên truyền, khuyến cáo tài xế kiểm tra kỹ tình trạng phương tiện trước khi lưu thông trên cao tốc. Ngoài ra, lực lượng cảnh sát giao thông sẽ tăng cường tuần tra, kiểm soát nhằm xử lý các hành vi chạy quá tốc độ cho phép, chở quá tải trọng”, Trung tá Lê Xuân Thưởng thông tin.