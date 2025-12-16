Thông tin mới vụ chặn đầu ô tô vì chuyện xin vượt ở Khánh Hòa

Ngày 16/12, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Khánh Hòa cho hay, đơn vị đã ra quyết định xử phạt hành chính đối với ông N.V.T. (33 tuổi, trú tại phường Nam Nha Trang) với số tiền 8,3 triệu đồng do liên quan đến hành vi chặn đầu ô tô trên đường Nguyễn Tất Thành.

Theo cảnh sát, các hành vi vi phạm của ông T. gồm: Đỗ xe bên trái theo chiều lưu thông của đường đôi; Chuyển làn đường không có tín hiệu báo trước; Điều khiển xe có giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đã hết hạn sử dụng từ 1 tháng trở lên.

Ông T. chặn đầu ô tô khi phương tiện này đang lưu thông trên đường Nguyễn Tất Thành (Ảnh: Cắt từ clip).

Trước đó, trên mạng xã hội lan truyền clip dài hơn 3 phút ghi lại cảnh một ô tô màu trắng, biển số 79H-036.xx, cố tình dừng giữa đường Nguyễn Tất Thành để chặn đầu ô tô lưu thông cùng chiều. Việc dừng xe giữa đường khiến các phương tiện gặp nhiều khó khăn khi lưu thông qua khu vực này.

Sau khi dừng xe, tài xế mở cửa bước xuống, lớn tiếng chửi bới và đe dọa hành hung người điều khiển xe phía sau, với lý do “xin vượt nhưng người đi trước không nhường đường”.

Dưới phần bình luận của clip, nhiều người bày tỏ sự bức xúc, cho rằng hành vi của tài xế xe 79H-036.xx có dấu hiệu côn đồ, nên kiến nghị lực lượng chức năng vào cuộc xác minh, xử lý nghiêm.