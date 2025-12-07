Xử phạt tài xế ô tô tải chuyển làn đường không có tín hiệu báo trước

Ngày 7/12, đại diện Đội Cảnh sát giao thông đường bộ (Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Khánh Hòa) cho biết đã lập biên bản xử phạt hành chính đối với ông N.T.C. (50 tuổi, trú tại tỉnh Khánh Hòa) về hành vi chuyển làn đường không có tín hiệu báo trước. Theo quy định, hành vi này bị phạt 700.000 đồng.

Trước đó, ngày 12/11, Phòng Cảnh sát giao thông nhận được hình ảnh và clip do người dân cung cấp, phản ánh ô tô tải biển kiểm soát 79H-139xx lưu thông trên đường Thích Quảng Đức (phường Nam Nha Trang) có hành vi vượt xe khác nhưng không bật tín hiệu báo trước, gây nguy hiểm cho phương tiện phía sau và xe đi ngược chiều.

Người dân ghi lại việc xe tải chuyển làn đường nhưng không có tín hiệu báo trước và gửi cơ quan chức năng xử lý (Ảnh: Đội Cảnh sát giao thông đường bộ).

Sau khi tiếp nhận thông tin, Phòng Cảnh sát giao thông đã chuyển nội dung và hình ảnh đến Đội Cảnh sát giao thông đường bộ để xác minh, xử lý theo thẩm quyền.

Đội Cảnh sát giao thông đường bộ đã mời ông N.T.C., người điều khiển xe tải, đến làm việc. Tại đây, ông C. đã thừa nhận hành vi vi phạm.

Trước đó, nhiều người dân cũng đã gửi hình ảnh, clip phản ánh tình trạng tài xế vi phạm trật tự an toàn giao thông trên các tuyến đường thuộc tỉnh Khánh Hòa. Các đơn vị cảnh sát giao thông đã tiếp nhận, xác minh và xử lý theo quy định.