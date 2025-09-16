Lái ô tô chạy ngược chiều, nữ tài xế bị phạt 19 triệu đồng

Ngày 16/9, đại diện Đội Cảnh sát giao thông đường bộ (Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Khánh Hòa) thông tin đơn vị đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với bà T.T.V. (40 tuổi, trú tại tỉnh Khánh Hòa) về hành vi điều khiển ô tô ngược chiều trên đường có biển cấm đi ngược chiều.

Theo quy định, bà V. sẽ bị xử phạt 19 triệu đồng và trừ 4 điểm trên giấy phép lái xe.

Phương tiện do bà V. điều khiển đi ngược chiều trên đường Nguyễn Tất Thành (Ảnh: Cắt từ clip).

Trước đó, Đội Cảnh sát giao thông đường bộ nhận được clip do camera hành trình của xe đối diện ghi lại cảnh ô tô biển số 79A-54xxx đi ngược chiều trên đường Nguyễn Tất Thành (khu vực Khu du lịch Bắc bán đảo Cam Ranh, thuộc xã Cam Lâm).

Vụ việc xảy ra vào hơn 15h ngày 7/9. Thời điểm này có nhiều ô tô, xe máy đang lưu thông. Nhiều người bày tỏ bức xúc bởi hành vi này có thể gây ra tai nạn, nguy hiểm đến tính mạng của người tham gia giao thông.

Vào cuộc kiểm tra, Đội Cảnh sát giao thông đường bộ xác định người điều khiển ô tô trên là bà T.T.V.. Tại trụ sở của công an, bà V. thừa nhận hành vi vi phạm của mình.

Trước đó, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Khánh Hòa đã tiếp nhận nhiều clip, hình ảnh các phương tiện đi trên đường vi phạm Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ. Sau khi vào cuộc xác minh, các trường hợp vi phạm đều bị xử phạt theo quy định.