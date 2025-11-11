Thôn đội trưởng ở Phú Thọ có mức phụ cấp hàng tháng 1,17 triệu đồng

HĐND tỉnh Phú Thọ vừa ban hành Nghị quyết 27/2025 quy định mức phụ cấp hàng tháng đối với Thôn đội trưởng, mức trợ cấp ngày công lao động, mức trợ cấp ngày công lao động tăng thêm cho dân quân (dân quân tại chỗ, dân quân cơ động, dân quân phòng không, pháo binh, trinh sát, thông tin, công binh, phòng hóa, y tế) khi thực hiện nhiệm vụ trên địa bàn.

Theo đó, mức phụ cấp hàng tháng đối với Thôn đội trưởng là 1,17 triệu đồng.

Mức phụ cấp hàng tháng đối với Thôn đội trưởng ở tỉnh Phú Thọ là 1,170 triệu đồng (Ảnh minh họa: VGP).

Lực lượng dân quân khi có quyết định huy động, điều động làm nhiệm vụ hoặc thực hiện nhiệm vụ theo kế hoạch của cấp có thẩm quyền được hưởng trợ cấp ngày công lao động 327.600 đồng/người/ngày công.

Thôn đội trưởng là chức vụ chỉ huy dân quân tự vệ ở thôn, có nhiệm vụ tham mưu cho chi bộ thôn về quốc phòng - quân sự, quản lý và chỉ huy dân quân, đồng thời phối hợp thực hiện các chính sách liên quan. Từ 1/7/2025, thẩm quyền bổ nhiệm Thôn đội trưởng thuộc về Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự cấp xã.

Trường hợp được kéo dài thời hạn thực hiện nghĩa vụ tham gia dân quân tự vệ theo quyết định của cấp thẩm quyền thì mức trợ cấp ngày công tăng thêm bằng 50% mức trợ cấp ngày công hiện hưởng.

Trường hợp dân quân thực hiện nhiệm vụ chống khủng bố, giải thoát con tin, trấn áp tội phạm, giải tán biểu tình, bạo loạn hoặc phòng chống dịch bệnh nguy hiểm ở khu vực nguy cơ lây nhiễm cao; cứu hộ, cứu nạn, chữa cháy, khắc phục sự cố thảm họa, mức trợ cấp ngày công lao động tăng thêm bằng 50% mức trợ cấp ngày công hiện hưởng.

Nghị quyết có hiệu lực từ ngày 1/1/2026. UBND tỉnh Phú Thọ được giao tổ chức triển khai thực hiện đúng quy định pháp luật.

Quỹ Phát triển đất tỉnh Phú Thọ có vốn điều lệ trên 1,9 tỷ đồng

Đề án thành lập Quỹ Phát triển đất tỉnh Phú Thọ vừa được HĐND tỉnh Phú Thọ thông qua tại Nghị quyết 44/NQ-HĐND, trên cơ sở hợp nhất Quỹ Phát triển đất 3 tỉnh Phú Thọ, Vĩnh Phúc, Hòa Bình.

Quỹ Phát triển đất tỉnh Phú Thọ là quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách, do UBND tỉnh Phú Thọ quyết định thành lập, hoạt động độc lập với ngân sách Nhà nước, không vì mục đích lợi nhuận, bảo toàn và phát triển vốn.

Hội đồng quản lý quỹ gồm chủ tịch hội đồng là Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ; phó chủ tịch hội đồng là giám đốc quỹ; thành viên hội đồng là lãnh đạo các Sở Tài chính, Sở Xây dựng, Sở Nông nghiệp và Môi trường.

Phường Việt Trì, tỉnh Phú Thọ (Ảnh: Tùng Vy).

Số lượng người làm việc tại Quỹ Phát triển đất Phú Thọ là 15 người; trụ sở quỹ đặt trong khuôn viên Sở Tài chính tỉnh Phú Thọ (số 3, đường Trần Phú, phường Việt Trì).

Sau hợp nhất, quỹ này có vốn điều lệ trên 1,9 tỷ đồng. HĐND tỉnh Phú Thọ giao UBND tỉnh phê duyệt đề án thành lập quỹ và tổ chức triển khai thực hiện đảm bảo đúng quy định.

Tỉnh Phú Thọ được thành lập trên cơ sở sáp nhập 3 tỉnh Phú Thọ, Vĩnh Phúc, Hòa Bình, đi vào hoạt động từ ngày 1/7. Tỉnh có diện tích tự nhiên hơn 9.361km2, quy mô dân số hơn 4 triệu người và có 148 đơn vị hành chính cấp xã.