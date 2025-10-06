Thợ lặn phát hiện thi thể thuyền trưởng tàu cá mắc kẹt trong cabin

Ngày 6/10, Trung tá Nguyễn Ngọc Dương, Trưởng Đồn Biên phòng Cát Khánh (tỉnh Gia Lai), xác nhận thi thể ông N.T.U. (SN 1976, trú tại xã Đề Gi, tỉnh Gia Lai), thuyền trưởng tàu cá BĐ-83019TS, bị tàu nước ngoài tông chìm ở vùng biển Khánh Hòa, đã được tìm thấy ở độ sâu khoảng 60m.

Thi thể thuyền trưởng U. được thợ lặn tìm thấy trưa cùng ngày, khi bị mắc kẹt trong cabin tàu.

Tàu cá ngư dân tỉnh Gia Lai vươn khơi bám biển (Ảnh minh họa: Doãn Công).

Nạn nhân đã được đưa vào đất liền tại Cà Ná (Khánh Hòa), để làm thủ tục đưa về địa phương cho gia đình lo hậu sự.

Như Dân trí đã thông tin, tàu cá BĐ-83019TS hành nghề mành chụp, trên tàu có 11 thuyền viên do ông U. làm chủ, kiêm thuyền trưởng.

Khoảng 22h30 ngày 4/10, tàu cá khi đang hoạt động tại vị trí cách cửa biển Cà Ná 17 hải lý về hướng Đông Nam thì bị một tàu chở dầu quốc tịch nước ngoài tông trúng.

Sau khi xảy ra va chạm, tàu cá BĐ-83019TS đã phát tín hiệu cứu nạn khẩn cấp và được tàu BV-95869TS tiếp cận, cứu 10 thuyền viên. Riêng thuyền trưởng U. mất tích.