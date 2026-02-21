Ba cha con đuối nước khi tắm biển Mỹ Khê mùng 5 Tết

Vụ đuối nước thương tâm xảy ra lúc 14h30 ngày 21/2 (mùng 5 Tết) tại bãi biển Mỹ Khê (tỉnh Quảng Ngãi) làm một người chết, một người mất tích.

Thời điểm này, anh T.N.T. (38 tuổi, trú tại tỉnh Đắk Lắk) đưa con gái 13 tuổi và con trai 10 tuổi đến bãi biển Mỹ Khê vui chơi, tắm biển. Do sóng lớn nên 3 cha con bị cuốn ra xa bờ và đuối nước

Lực lượng chức năng tìm kiếm anh T. (Ảnh: Nguyễn Toàn).

Người dân địa phương lao ra biển cứu được bé gái, đưa đến bệnh viện cấp cứu. Bé trai cũng được phát hiện ngay sau đó trong tình trạng đã tử vong. Anh T. đang mất tích.

Lãnh đạo xã Tịnh Khê cho biết, nhờ được sơ cứu rồi đưa đến cơ sở y tế kịp thời nên bé gái đã qua cơn nguy kịch. Lực lượng chức năng đang tìm kiếm anh T..

Bãi biển Mỹ Khê là điểm du lịch nổi tiếng, cách trung tâm tỉnh Quảng Ngãi khoảng 13km. Vào dịp lễ, Tết, địa điểm này đón hàng nghìn người dân và du khách đến vui chơi, tắm biển.

Nhiều ngày qua biển động nên tại bãi biển Mỹ Khê có sóng lớn. Tại đây cũng thường xuất hiện dòng chảy xa bờ gây nguy hiểm cho người tắm biển. Tổ quản lý biển Mỹ Khê đã bố trí lực lượng theo dõi, nhắc nhở người dân khi tắm biển nhưng tai nạn đáng tiếc vẫn xảy ra.