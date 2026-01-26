Thi tuyển công chức Thanh tra Chính phủ: 2.340 hồ sơ chỉ lấy 70 người

Thanh tra Chính phủ vừa thành lập Hội đồng tuyển dụng công chức đợt 1 năm 2025 gồm ông Lê Tiến Đạt, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ làm chủ tịch hội đồng.

Phó chủ tịch hội đồng là bà Nguyễn Thị Thu Huyền, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Thanh tra Chính phủ.

Ông Lê Tiến Đạt, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ, được giao làm chủ tịch hội đồng tuyển dụng công chức (Ảnh: TTCP).

Ủy viên hội đồng tuyển dụng công chức của Thanh tra Chính phủ gồm ông Nguyễn Mạnh Hường - Cục trưởng Cục Thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo khu vực miền Trung (Cục II), ông Trịnh Văn Toàn - Cục trưởng Cục Thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo lĩnh vực tài chính, ngân hàng (Cục VI), ông Trần Huy Trường - Cục Trưởng Cục Giám sát và thẩm định (Cục XIII), ông Trần Đăng Vinh - Vụ trưởng Vụ Pháp chế và ông Trần Văn Long - Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ (kiêm thư ký).

“Hội đồng làm việc theo nguyên tắc tập thể, quyết định theo đa số. Hội đồng chịu trách nhiệm phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên. Các bộ phận giúp việc và tổ chức thực hiện toàn bộ kỳ tuyển dụng theo đúng nội quy, quy chế ban hành kèm theo Thông tư 22/2025 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ và các quy định của pháp luật có liên quan”, Thanh tra Chính phủ nêu rõ.

Đến nay có khoảng 2.196 thí sinh đủ điều kiện, tiêu chuẩn dự thi vòng 1 với hình thức thi tuyển và 144 thí sinh đủ điều kiện, tiêu chuẩn dự vòng 2 bằng hình thức xét tuyển theo chính sách thu hút, trọng dụng người có tài năng.

Hơn 100 thí sinh nộp hồ sơ nhưng không đủ điều kiện, tiêu chuẩn dự thi đã nhận được thông báo của Thanh tra Chính phủ.

Kỳ thi được dự báo rất căng thẳng khi Thanh tra Chính phủ chỉ tuyển dụng 70 người vào làm việc tại các đơn vị. Trong đó, 60 chỉ tiêu tuyển dụng với hình thức thi tuyển và 10 chỉ tiêu xét tuyển theo chính sách thu hút, trọng dụng người tài.

Trụ sở Thanh tra Chính phủ (Ảnh: Phương Hiếu).

Ứng viên phải tốt nghiệp đại học trở lên một trong các ngành, chuyên ngành: Quản trị kinh doanh, Kinh doanh quốc tế, Kinh doanh thương mại, Tài chính - Ngân hàng, Kế toán, Kiểm toán, Quản trị nhân lực, Luật, Công nghệ thông tin, Xây dựng, Dịch vụ vận tải, Quản lý tài nguyên và môi trường, Quản lý giáo dục, Quản lý y tế, Báo chí, Ngôn ngữ Anh hoặc chuyên ngành khác phù hợp với lĩnh vực công tác.

Thanh tra Chính phủ cho biết, vòng 1 thi điều kiện kiểm tra kiến thức, năng lực chung bằng hình thức trắc nghiệm trên máy vi tính vào ngày 29/1. Vòng 2 thi nghiệp vụ chuyên ngành, thi viết trên máy vi tính vào ngày 6/2 và thi phỏng vấn vào ngày 9/2.

Với các thí sinh đủ điều kiện xét tuyển theo chính sách thu hút, trọng dụng người có tài năng, Thanh tra Chính phủ sẽ vấn đáp, kiểm tra kiến thức về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; kỹ năng thực thi công vụ; đánh giá về năng lực tư duy theo yêu cầu của vị trí việc làm.

Thí sinh dự thi có không quá 15 phút chuẩn bị trước khi vấn đáp. Thời gian vấn đáp trong 30 phút.

Thanh tra Chính phủ cho biết kỳ thi sẽ được tổ chức tại Đại học Kinh tế quốc dân, 207 đường Giải Phóng, phường Bạch Mai, Hà Nội.