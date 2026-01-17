Tiêu chí phân bổ biên chế công chức 5 năm tới

Bộ Xây dựng, Bộ Tài chính và một số tỉnh đề xuất bổ sung biên chế cấp xã và giao biên chế giai đoạn để đáp ứng khối lượng công việc.

Về nội dung này, Bộ Nội vụ cho biết, trên cơ sở hướng dẫn của Ban Chỉ đạo sắp xếp đơn vị hành chính các cấp và xây dựng mô hình tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp của Chính phủ, Công văn số 03/CV-BCĐ, Công văn số 09/CV-BCĐ và thực hiện Kết luận số 163-KL/TW, Kết luận số 174-KL/TW, Ban Thường vụ các tỉnh ủy, thành ủy đã chủ động quyết định, bố trí biên chế làm việc tại các cơ quan thuộc khối chính quyền và đảng, đoàn thể ở địa phương (trong đó có biên chế của chính quyền địa phương cấp xã) trong tổng số biên chế năm 2025 đã được Ban Tổ chức Trung ương giao.

Hiện nay, thực hiện ý kiến của Ban Tổ chức Trung ương tại Văn bản số 9151-CV/BTCTW và Văn bản số 9671-CV/BTCTW, trên cơ sở đề xuất nhu cầu biên chế của các bộ, ngành, địa phương, Bộ Nội vụ đang phối hợp với Ban Tổ chức Trung ương dự thảo báo cáo đề xuất biên chế giai đoạn 2026-2031 của các bộ, ngành, địa phương để báo cáo Bộ Chính trị.

Trong đó, Bộ Nội vụ đề xuất nguyên tắc, dự kiến phương án xác định nhu cầu biên chế giai đoạn 2026-2031 tại các đơn vị hành chính cấp xã trên cơ sở bố trí công chức theo cơ cấu vị trí việc làm tại các cơ quan, tổ chức ở cấp xã (có điều chỉnh theo tiêu chí về dân số, yếu tố đặc thù như miền núi, vùng cao).

Sau khi biên chế giai đoạn 2026-2031 được cấp có thẩm quyền phê duyệt, địa phương tiếp tục căn cứ vào các tiêu chí: Vị trí việc làm và khối lượng công việc của từng vị trí việc làm; mức độ hiện đại hóa về trang thiết bị, phương tiện làm việc và ứng dụng công nghệ thông tin; thực tế việc sử dụng biên chế công chức được giao; quy mô dân số, diện tích tự nhiên, số lượng đơn vị hành chính cấp xã và đặc điểm an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội để chủ động bố trí và giao biên chế cho phù hợp, bảo đảm không làm tăng số biên chế công chức được cấp có thẩm quyền giao giai đoạn 2026-2031.

Bộ Nội vụ đã báo cáo đề xuất biên chế giai đoạn 2026-2031 của các bộ, ngành, địa phương (Ảnh: Trịnh Nguyễn).

Bên cạnh đó, một số bộ ngành, địa phương cũng đề xuất liên quan đến điều chuyển biên chế sự nghiệp thành biên chế công chức và giao biên chế công chức đối với một số tổ chức hành chính đặc thù của bộ, ngành, địa phương.

Về việc điều chuyển biên chế sự nghiệp thành biên chế công chức trong một số cơ quan, tổ chức hành chính nhà nước của bộ, ngành, địa phương và giao biên chế công chức cho một số cơ quan, tổ chức hành chính nhà nước có cơ chế tài chính đặc thù, chưa được giao biên chế công chức, Bộ Nội vụ đã tổng hợp, báo cáo Ban cán sự đảng Chính phủ để báo cáo Bộ Chính trị, Ban Chỉ đạo Trung ương về quản lý biên chế khi đề xuất biên chế giai đoạn 2022-2026.

Bộ Nội vụ đã báo cáo Đảng ủy Chính phủ và đang phối hợp với Ban Tổ chức Trung ương dự thảo báo cáo đề xuất biên chế giai đoạn 2026-2031 của các bộ, ngành, địa phương.

Việc này nhằm mục đích để báo cáo Bộ Chính trị xem xét, quyết định, trong đó có nội dung đề xuất về việc điều chuyển biên chế sự nghiệp thành biên chế công chức trong một số cơ quan, tổ chức hành chính nhà nước của bộ, ngành, địa phương và giao biên chế công chức cho một số cơ quan, tổ chức hành chính nhà nước có cơ chế tài chính đặc thù, chưa được giao biên chế công chức nêu trên. Sau khi Bộ Chính trị phê duyệt sẽ làm cơ sở để bộ, ngành, địa phương triển khai thực hiện.