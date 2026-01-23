Tiếp tục kiện toàn đội ngũ công chức làm công tác tư pháp tại cơ sở

UBND tỉnh Đồng Nai vừa ban hành Công văn số 988 về việc tiếp tục kiện toàn và nâng cao chất lượng đội ngũ công chức làm công tác tư pháp tại cơ sở.

Chủ tịch UBND đề nghị UBND các xã, phường tiếp tục quan tâm, bố trí, sắp xếp phù hợp, ổn định, bảo đảm đúng vị trí việc làm, đúng chuyên môn, nghiệp vụ, đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn theo quy định của pháp luật.

Công chức Sở Nội vụ tỉnh Đồng Nai (Ảnh: Nguyễn Vy).

UBND tỉnh chỉ đạo các đơn vị cần bố trí những người có trình độ chuyên môn luật, được bồi dưỡng đầy đủ nghiệp vụ, có kinh nghiệm thực tiễn, am hiểu địa bàn và tình hình dân cư, bảo đảm việc tham mưu, tổ chức thực hiện nhiệm vụ tư pháp được chính xác, kịp thời và hiệu quả.

Trước mắt, các đơn vị cần rà soát, đánh giá thực trạng tình hình đội ngũ công chức tư pháp cấp xã, kịp thời có giải pháp điều chỉnh, bổ sung đủ biên chế, khắc phục tình trạng thừa, thiếu cục bộ hoặc không đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ, nhằm cơ cấu lại, nâng cao chất lượng đội ngũ công chức tư pháp cấp xã.

Các đơn vị cần chú trọng bố trí công chức làm công tác hộ tịch đáp ứng tiêu chuẩn theo quy định của Luật Hộ tịch và các văn bản liên quan; không giao công chức tư pháp thực hiện nhiệm vụ của các chức danh chuyên trách khác.

Chủ tịch UBND chỉ đạo các đơn vị thực hiện ưu tiên chú trọng bố trí nguồn nhân lực về ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số, đảm bảo an toàn thông tin để triển khai hiệu quả các nhiệm vụ…

Bên cạnh đó, các đơn vị cần làm tốt công tác quy hoạch để kịp thời bổ sung khi có biến động về công tác cán bộ.

Các đơn vị cũng cần tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính; đổi mới lề lối làm việc; xử lý nghiêm các biểu hiện tiêu cực, vi phạm trong khi giải quyết yêu cầu, thủ tục hành chính của người dân, doanh nghiệp; quan tâm, kịp thời ghi nhận, động viên, khen thưởng những cá nhân tiêu biểu, có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ…

Sở Tư pháp được giao phối hợp các cơ quan liên quan theo dõi, đôn đốc, định kỳ báo cáo kết quả thực hiện.

UBND các xã, phường chủ động triển khai nhiệm vụ; trường hợp phát sinh khó khăn, vướng mắc, kịp thời báo cáo UBND tỉnh (qua Sở Tư pháp) để xem xét, giải quyết theo thẩm quyền.

Sau sắp xếp đơn vị hành chính các cấp và vận hành chính quyền địa phương hai cấp, nhiệm vụ của công tác tư pháp cấp tỉnh và cấp xã được mở rộng, tăng cường, với 9 nhóm nhiệm vụ, quyền hạn ở cấp tỉnh và 14 nhóm ở cấp xã.

Khối lượng công việc gia tăng đáng kể do tiếp nhận nhiều nhiệm vụ chuyển giao, tính chất ngày càng phức tạp, liên quan đến nhiều lĩnh vực pháp luật chuyên sâu, trong khi nhiều nhiệm vụ phải giải quyết trong thời gian ngắn.

UBND tỉnh Đồng Nai xác định yêu cầu đặt ra là bảo đảm chất lượng, tiến độ công việc trong bối cảnh đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số và đổi mới tư duy về xây dựng, thi hành pháp luật theo tinh thần Nghị quyết số 66 của Bộ Chính trị.

Thời gian qua, UBND các xã, phường đã quan tâm sắp xếp, bố trí nhân sự, song đội ngũ công chức tư pháp cấp xã tại một số địa phương vẫn còn mỏng, chưa tương xứng với yêu cầu, nhiệm vụ và khối lượng công việc phát sinh khi triển khai mô hình chính quyền địa phương hai cấp.

Nhiều công chức phải kiêm nhiệm nhiệm vụ của Văn phòng HĐND và UBND cấp xã, tham gia giải quyết khiếu nại, tố cáo, bồi thường, giải phóng mặt bằng, cũng như công tác đảng, đoàn thể.

Bên cạnh đó, một bộ phận công chức tư pháp chưa có trình độ chuyên môn luật hoặc chưa được bồi dưỡng nghiệp vụ hộ tịch theo tiêu chuẩn Luật Hộ tịch, dẫn đến quá tải công việc, ảnh hưởng đến chất lượng, hiệu quả, tiến độ công tác tư pháp và việc bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của người dân, tổ chức, doanh nghiệp.