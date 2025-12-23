Thi thể người đàn ông nổi trên sông ở Lâm Đồng

Ngày 23/12, lực lượng chức năng xã Bắc Bình, tỉnh Lâm Đồng, phối hợp cùng các đơn vị liên quan hoàn tất hồ sơ, bàn giao thi thể ông C.N.H. (SN 1970, trú tại thôn Bình Thủy, xã Bắc Bình) cho người nhà lo hậu sự.

Người dân cùng lực lượng chức năng vớt thi thể nạn nhân lên bờ (Ảnh: Trần Nguyên).

Trước đó, sáng 22/12, ông H. đến khu vực nước sâu dưới chân cầu Sông Cạn, xã Bắc Bình để đánh cá. Chiều cùng ngày, không thấy ông H. trở về, người thân nghi ông bị đuối nước nên trình báo vụ việc lên cơ quan chức năng.

Lực lượng Công an xã Bắc Bình phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ tỉnh Lâm Đồng vào cuộc xác minh, thực hiện tìm kiếm. Đến chiều 23/12, thi thể nạn nhân xấu số được lực lượng chức năng phát hiện ở vùng nước cách chân cầu Sông Cạn khoảng 200m về hướng thượng nguồn.