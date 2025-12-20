Danh tính thi thể nam giới không nguyên vẹn ở TPHCM

Ngày 20/12, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TPHCM đang điều tra nguyên nhân người đàn ông tử vong dưới sông Sài Gòn, thi thể bị mất phần đầu.

Công an có mặt tại hiện trường tối 19/12 (Ảnh: CTV).

Nạn nhân là ông C.Q.T. (41 tuổi, quê Đồng Tháp). Người thân của ông T. cho biết, nạn nhân có vợ, nhưng đã li hôn. Ông T. thuê trọ sống ở khu vực ngã ba Cây Trôm, phường Chánh Hiệp, TPHCM (trước đây là TP Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương).

Ngày 13/12, ông T. tham gia vụ xô xát gây mất an ninh trật tự trên địa bàn phường Bình Dương nên bị công an mời lên trụ sở làm việc. Sau đó, ông T. được công an cho gia đình bảo lãnh về.

Về đến phòng trọ, ông T. đón xe ôm đi về hướng cầu Phú Cường rồi mất liên lạc cho đến khi thi thể được phát hiện dưới sông.

Xe cứu thương đến đưa thi thể nạn nhân về nhà xác (Ảnh: CTV).

Như Dân trí đã đưa tin, chiều 19/12, người dân phát hiện một thi thể nổi trên sông Sài Gòn, đoạn qua đường Lê Chi Dân (phường Chánh Hiệp) nên đã báo cơ quan chức năng.

Qua kiểm tra sơ bộ, công an phát hiện thi thể không còn phần đầu. Nạn nhân mặc quần ngắn, áo khoác màu đen có mũ.

Thi thể sau đó được chuyển về nhà xác để khám nghiệm tử thi.