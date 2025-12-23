Phát hiện thi thể người đàn ông trôi trên sông Sài Gòn

Sáng 23/12, cơ quan chức năng đang điều tra vụ người dân phát hiện thi thể một người đàn ông trên sông Sài Gòn.

Khoảng 6h30 cùng ngày, người dân đi ghe trên sông Sài Gòn bất ngờ phát hiện thi thể một nam giới trôi trên sông, đoạn qua phường An Khánh, nên trình báo công an.

Lực lượng chức năng có mặt tại hiện trường để điều tra nguyên nhân vụ việc (Ảnh: Hoàng Nguyễn).

Nhận tin báo, Công an phường An Khánh phối hợp với các đơn vị liên quan nhanh chóng có mặt khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai nhân chứng để làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Thời điểm được phát hiện, nạn nhân khoảng 40-50 tuổi, mặc áo thun màu xám, quần đen có đường kẻ sọc màu hồng.

Thi thể nạn nhân sau đó được đưa về nhà xác để khám nghiệm tử thi, phục vụ công tác điều tra.