Phát hiện thi thể phụ nữ có bàn tay 6 ngón trên sông Sài Gòn

Ngày 22/12, cơ quan chức năng TPHCM đang điều tra vụ việc phát hiện một người phụ nữ tử vong chưa rõ nguyên nhân tại khu vực bờ sông Sài Gòn.

Trước đó, khoảng 16h ngày 20/12, quản lý một bãi cát trên đường Nguyễn Thiện Thành (phường An Khánh) khi ra khu vực bờ sông Sài Gòn thì phát hiện một thi thể nữ giới nên trình báo công an.

Công an xác định, bàn tay phải nạn nhân có 6 ngón (Ảnh: Công an cung cấp).

Nhận tin báo, Công an phường An Khánh phối hợp với Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TPHCM nhanh chóng có mặt phong tỏa, tổ chức khám nghiệm hiện trường và tử thi để làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Thời điểm được phát hiện, nạn nhân là nữ giới ngoài 40 tuổi, mặc đồ màu xanh, in họa tiết hoa màu đỏ. Đặc điểm nhận dạng là bàn tay phải có 6 ngón (ngón cái bị dị tật tách thành 2 ngón), toàn bộ móng tay và móng chân đều được sơn màu đỏ.

Cơ quan công an thông báo, ai là thân nhân của nạn nhân đề nghị liên hệ điều tra viên Lý Hải Dương qua số điện thoại 0909.507.658 hoặc đến trụ sở tại số 9 đường Võ Nguyên Giáp, phường Tăng Nhơn Phú, TPHCM để phối hợp giải quyết.