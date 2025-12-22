Thi thể ngư dân mất tích ở Lâm Đồng được tìm thấy tại TPHCM

Ngày 22/12, lực lượng chức năng xã Sơn Mỹ, Lâm Đồng, phối hợp cùng các cơ quan chức năng hoàn tất hồ sơ, bàn giao thi thể ông T.X.A. (SN 1961, trú tại xã Sơn Mỹ) cho người thân lo hậu sự.

Người nhà tổ chức lễ tang cho ông T.X.A. (Ảnh: Phạm Duy).

Thông tin ban đầu, sáng 21/12, ông A. cùng vợ đánh cá trên vùng biển gần bờ ở xã Sơn Mỹ. Trưa cùng ngày, người vợ về nhà trước nên ông A. tiếp tục ở lại đánh cá. Chiều cùng ngày, không thấy ông A. trở về như đã hẹn, vợ ông A. cùng nhiều người đi tìm kiếm nhưng không có kết quả.

Nhận tin báo, lực lượng chức năng xã Sơn Mỹ cùng các cơ quan chức năng và người dân tổ chức tìm kiếm xuyên đêm.

Đến sáng 22/12, thi thể ông A. được phát hiện tại khu vực bờ kè biển Bình Châu (TPHCM), cách vị trí ông đánh bắt cá ban đầu nhiều km. Trong ngày, lực lượng chức năng hoàn tất hồ sơ, bàn giao thi thể nạn nhân cho người nhà lo hậu sự.