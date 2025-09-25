Thi thể người đàn ông bị biến dạng trên đường ở TPHCM

Sáng 25/9, Công an TPHCM khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân người đàn ông tử vong giữa đường.

Thi thể nạn nhân và chiếc xe máy (Ảnh: Xuân Đoàn).

Theo thông tin ban đầu, khoảng 1h cùng ngày, người dân phát hiện một thi thể bên chiếc xe máy nhãn hiệu Exciter, biển số 73E1-396.xx, gần giao lộ Mỹ Phước Tân Vạn - Thuận An Hòa, phường An Phú, TPHCM (trước đây là TP Thuận An, tỉnh Bình Dương).

Qua kiểm tra, thi thể nạn nhân đã biến dạng, có dấu vết bị bánh ô tô cán qua. Tuy nhiên, ở hiện trường không có chiếc ô tô nào dừng lại.

Nhận tin báo, Công an TPHCM đến khám nghiệm hiện trường, trích xuất hình ảnh từ camera an ninh để truy tìm phương tiện đã cán nạn nhân.

Danh tính nạn nhân được xác định là C.X.Q. (34 tuổi, quê tỉnh Quảng Bình cũ).