Tài xế đột tử, xe bồn gây tai nạn liên hoàn ở TPHCM

19h15 ngày 24/9, tài xế Đ.V.K. (42 tuổi, quê Ninh Bình) lái xe bồn chở nhiên liệu mang biển số 51C-309.37 trên đường Đỗ Mười (quốc lộ 1 cũ), theo hướng Sóng Thần đi An Sương.

Chiếc xe bồn lao vào trước cổng Công ty Satimex (Ảnh: Xuân Đoàn).

Khi đến trước Công ty Satimex, phường Tam Bình, TPHCM (trước đây là phường Bình Chiểu, TP Thủ Đức), phương tiện bất ngờ lao vào khu vực phía trước cổng của công ty.

Phương tiện này đã tông vào một xe máy và một ô tô bán tải đang đậu tại đây, làm các phương tiện hư hỏng.

Phát hiện vụ việc, người dân đến kiểm tra và tiến hành sơ cứu cho tài xế xe bồn. Tuy nhiên, người này đã tử vong.

Chiếc xe bồn tông vào xe máy và ô tô bán tải (Ảnh: Xuân Đoàn).

Người phụ nữ là chủ của chiếc xe máy cho biết, chị đến trước công ty trên để chờ đón con gái sắp tan ca. Thường ngày, chị ngồi trên xe máy, nhưng hôm nay chị đậu xe rồi đi bộ sang chỗ khác nên may mắn thoát chết.

“Rất may, tai nạn xảy ra trước khi công nhân tan ca, nếu không sẽ rất thảm khốc, bên trong xe bán tải lúc đó cũng không có người”, bảo vệ công ty nói.

Nhận tin báo, Công an TPHCM và Công an phường Tam Bình đến khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân.