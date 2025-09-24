7 phụ nữ ở TPHCM bị cưỡng dâm khi chữa bệnh bằng năng lượng

Chiều 24/9, TAND Khu vực 7 (TPHCM) tuyên phạt bị cáo Nguyễn Ngọc Hải (57 tuổi, ngụ TPHCM) 8 năm tù về tội Cưỡng dâm.

Theo hồ sơ vụ án, từ khoảng năm 2012, Hải hành nghề bấm huyệt, chữa bệnh lưu động, tự giới thiệu là người tu luyện có thể phát "năng lượng" từ cơ thể để trị bệnh.

Ông ta cũng tổ chức các buổi giảng pháp, đọc kinh, hướng dẫn ngồi thiền, chữa bệnh tại nhiều địa điểm khác nhau.

Bị cáo Hải tại tòa (Ảnh: C.T.V.).

Thấy ông ta giảng đúng giáo lý và trực tiếp chứng kiến việc bấm huyệt chữa bệnh, nhiều người tin tưởng, sùng bái và muốn được nhận làm đệ tử.

Khi đông người tin theo, ông Hải nói mình là người tu luyện, là "Phật sống", đặt pháp danh cho các đệ tử, truyền bá tín ngưỡng bằng cách hướng dẫn tu tập. Hải tuyên bố có khả năng chữa bệnh qua hình thức "truyền năng lượng" (hoặc "truyền điện"). Đệ tử sẽ tiếp nhận "năng lượng" qua hình thức xoa bóp cơ thể ông ta.

Năm 2020, chị Huỳnh Anh T. (bị bệnh tim) được Hải cho biết sẽ giúp chữa bệnh bằng phương pháp “truyền năng lượng” vào các điểm như đầu, trán, cổ và ngực.

Muốn khỏi bệnh, chị T. làm theo gợi ý "cần tiếp xúc thân thể và quan hệ tình dục" để nhận năng lượng hiệu quả hơn. Theo đó, Hải nhiều lần gặp chị T. tại khách sạn và nhà của người phụ nữ này để thực hiện hành vi cưỡng dâm.

Bị cáo Hải đã áp dụng thủ đoạn này với 6 phụ nữ khác có vấn đề sức khỏe, hoàn cảnh khó khăn hoặc đang tìm kiếm giải pháp chữa bệnh. Trong những lần quan hệ tình dục, Hải yêu cầu tất cả bị hại uống thuốc tránh thai.

Bên cạnh đó, Hải có hành vi truyền bá, lôi kéo người khác tin theo, thực hiện các hành vi mê tín dị đoan, trái với văn hóa, thuần phong mỹ tục, đạo đức. Tuy nhiên, nam bị cáo chưa có tiền án, tiền sự, chưa bị xử phạt hành chính về hành vi mê tín dị đoan nên không đủ căn cứ xử lý hình sự.