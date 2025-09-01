Thi thể nữ giới không nguyên vẹn nằm trên đường ở TPHCM

Đến 22h ngày 1/9, Công an phường Chánh Phú Hòa, TPHCM, vẫn đang bảo vệ nghiêm ngặt hiện trường vụ phát hiện thi thể không nguyên vẹn nằm giữa đường Mỹ Phước Tân Vạn.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 21h cùng ngày, người dân lưu thông trên đường Mỹ Phước Tân Vạn theo hướng từ phường Bến Cát đi xã Bàu Bàng (huyện Bàu Bàng, tỉnh Bình Dương cũ).

Thi thể nạn nhân không nguyên vẹn (Ảnh: B.L.).

Khi vừa qua ngã tư thuộc phường Chánh Phú Hòa, người dân phát hiện một thi thể không nguyên vẹn nằm trong làn đường ô tô nên trình báo cơ quan chức năng.

Tại hiện trường, thi thể nghi của nữ giới nằm gần dải phân cách, trong làn đường dành cho ô tô. Thời điểm phát hiện, khu vực này đang có mưa lớn kéo dài khoảng 3 giờ.

Hiện Công an phường Chánh Phú Hòa lấy lời khai nhân chứng, đồng thời trích xuất hình ảnh từ camera xung quanh để làm rõ nguyên nhân vụ việc.