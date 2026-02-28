Tháo dỡ 12 biển báo giới hạn tốc độ "gây ức chế" trên quốc lộ 19

Ngày 28/2, ông Nguyễn Đăng Thuấn, Phó Giám đốc Công ty BOT 36.71 (thuộc Tổng Công ty 36, Bộ Quốc phòng), cho biết đã tháo dỡ 12 biển hạn chế tốc độ 40km/h bất hợp lý, gây ức chế cho người tham gia giao thông trên quốc lộ 19, tỉnh Gia Lai.

Theo Phó Giám đốc Công ty BOT 36.71, đơn vị đã tháo dỡ 12 biển báo hạn chế tốc độ tối đa 40km/h, tại 3 vị trí khu vực trường học từ km17+054 đến km50+00, thuộc các xã Bình Phú, Tây Sơn và phường An Nhơn Nam (Gia Lai).

Công ty BOT 36.71 đã cử lực lượng tháo các biển hạn chế tốc độ 40km/h bất hợp lý trên quốc lộ 19 (Ảnh: Nguyễn Thuấn).

Trong đó có 6 biển báo hạn chế tốc độ 40km/h (biển báo P.127) và 6 biển báo hết hạn chế tốc độ tối đa (biển báo DP.134). Đơn vị cũng giữ nguyên các biển cảnh báo khu vực trường học để tài xế nhận biết, giảm tốc độ khi lưu thông qua.

“Sau khi tháo dỡ các biển báo, an toàn giao thông tại các khu vực trường học vẫn được đảm bảo, không phát sinh bất cập hoặc ảnh hưởng đến việc lưu thông trên tuyến”, ông Thuấn cho hay.

Biển báo bắt đầu khu đông dân cư và hạn chế tốc độ 40km/h nằm sát nhau tại xã Đăk Pơ (Ảnh: Phạm Hoàng).

Đại diện Ban Quản lý dự án 2 (chủ đầu tư dự án mở rộng và nâng cấp quốc lộ 19, thuộc Bộ Xây dựng) cho biết, đang phối hợp đơn vị chuyên môn tỉnh Gia Lai rà soát, điều chỉnh các biển báo bất cập trên quốc lộ 19, tại các đoạn do đơn vị quản lý.

Như Dân trí đã thông tin, quốc lộ 19 dài 167km nhưng có tới 58 biển hạn chế tốc độ, khiến nhiều phương tiện lưu thông ì ạch. Việc này cũng khiến thời gian di chuyển toàn tuyến kéo dài hơn 4 giờ, thay vì 2,5 giờ theo thiết kế.

Trước bất cập này, nhiều đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Gia Lai và người dân đều chung kiến nghị cần điều chỉnh hoặc tháo bỏ những biển báo hạn chế tốc độ, đặc biệt tại khu vực trường học trên toàn tuyến quốc lộ 19. UBND tỉnh Gia Lai đã chỉ đạo cơ quan chức năng điều chỉnh lại hệ thống biển báo cho phù hợp thực tế.