Chậm tháo dỡ biển báo giao thông gây ức chế trên quốc lộ 19

Ngày 25/2, Sở Xây dựng tỉnh Gia Lai tiếp tục có văn bản đôn đốc các đơn vị quản lý tuyến quốc lộ 19 tháo dỡ các biển hạn chế tốc độ bất hợp lý trên tuyến đường huyết mạch này.

Sở Xây dựng tỉnh Gia Lai đề nghị Khu Quản lý đường bộ III, Ban Quản lý dự án 2 (Bộ Xây dựng) và Công ty BOT 36.71 phối hợp thực hiện các kiến nghị của UBND tỉnh Gia Lai về xử lý tình trạng biển hạn chế tốc độ dày đặc trên quốc lộ 19.

Biển báo giới hạn tốc độ 40km/h từ 6h30 đến 17h30 trên quốc lộ 19 đoạn qua địa bàn phường An Phú (Ảnh: Phạm Hoàng).

Theo Sở Xây dựng tỉnh Gia Lai, qua kiểm tra, các đoạn tuyến do Ban Quản lý dự án 2 quản lý đến nay vẫn chưa triển khai các nội dung theo đề nghị của tỉnh.

Đối với các đoạn do Công ty BOT 36.71 quản lý, đơn vị đã bổ sung biển báo nguy hiểm, cảnh báo và chỉ dẫn khu vực trường học. Tuy nhiên, các biển hạn chế tốc độ 40km/h được cho là chưa phù hợp thực tế, gây ức chế cho người tham gia giao thông, vẫn chưa được tháo dỡ.

Sở Xây dựng tỉnh Gia Lai đề nghị Ban Quản lý dự án 2 chủ trì, phối hợp cơ quan chức năng sớm khắc phục tồn tại. Đồng thời yêu cầu Công ty BOT 36.71 phối hợp với Khu Quản lý đường bộ III tháo dỡ các biển 40km/h, bảo đảm phù hợp tổ chức giao thông.

Cơ quan này cũng đề nghị Khu Quản lý đường bộ III báo cáo Cục Đường bộ Việt Nam xem xét, thống nhất chủ trương tháo dỡ các biển hạn chế tốc độ 40km/h trên tuyến.