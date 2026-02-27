Đường thiết kế đi hết 2,5 giờ, thực tế mất hơn 4 giờ vì "ma trận" biển báo

Ngày 27/2, Sở Xây dựng tỉnh Gia Lai cho biết đang yêu cầu cơ quan chức năng phối hợp với đơn vị nghiệp vụ thuộc Bộ Xây dựng rà soát, đánh giá lại toàn bộ hệ thống biển báo trên quốc lộ 19 nhằm đảm bảo phù hợp với thực tế lưu thông của các phương tiện.

Trước đó, tại kỳ họp thứ 5 Hội đồng nhân dân tỉnh Gia Lai khóa XII vào cuối năm 2025, nhiều đại biểu kiến nghị cần điều chỉnh khung giờ áp dụng các biển báo hạn chế tốc độ, đặc biệt tại khu vực trường học trên toàn tuyến quốc lộ 19.

Biển báo bắt đầu khu đông dân cư và hạn chế tốc độ 40km/h nằm sát nhau tại xã Đăk Pơ (Ảnh: Phạm Hoàng).

Theo các đại biểu, quốc lộ 19 dài khoảng 167km nhưng hiện có tới 58 biển báo hạn chế tốc độ 30-60km/h, khiến thời gian di chuyển toàn tuyến kéo dài hơn 4 giờ, thay vì 2,5 giờ theo thiết kế.

Trong đó, hơn 40 vị trí qua cổng trường học được lắp đặt biển hạn chế tốc độ 40km/h, trong khung giờ 6h30-17h30. Các đại biểu cho rằng, việc áp dụng khung giờ kéo dài như trên chưa phù hợp với thực tế, gây ảnh hưởng đến thời gian lưu thông của phương tiện.

Từ thực tế này, các đại biểu kiến nghị, cơ quan chức năng cần rà soát, loại bỏ hoặc điều chỉnh những biển báo hạn chế tốc độ chưa hợp lý.

Nhiều tài xế thường xuyên lưu thông trên tuyến cũng bày tỏ mong muốn được điều chỉnh hệ thống biển báo cho phù hợp.

Cơ quan chức năng rà soát để kiến nghị điều chỉnh các biển báo giao thông trên quốc lộ 19 (Ảnh: Chí Anh).

Tài xế Nguyễn Hữu Hoan (trú tại phường Pleiku, Gia Lai) cho biết sau khi quốc lộ 19 được sửa chữa, mở rộng, nhiều tài xế rất phấn khởi vì việc lưu thông thuận lợi hơn trước. Tuy nhiên, qua khu vực các xã Đăk Đoa, Mang Yang, Đăk Pơ…, dọc quốc lộ 19, xuất hiện dày đặc biển hạn chế tốc độ 40km/h.

“Nhiều biển hạn chế tốc độ 40-60km/h nối tiếp nhau khiến xe tải, xe khách di chuyển chậm. Trong khi những khu vực này dân cư thưa thớt, tôi kiến nghị cơ quan chức năng xem xét, điều chỉnh để việc lưu thông được thuận lợi hơn”, anh Hoan nói.

Trước các kiến nghị, UBND tỉnh Gia Lai đã có văn bản chỉ đạo Sở Xây dựng, Ban Quản lý dự án 2 (Bộ Xây dựng) và Công ty BOT 36.71 (thành viên Tổng công ty 36, Bộ Quốc phòng) phối hợp rà soát, điều chỉnh hệ thống biển báo hạn chế tốc độ trên quốc lộ 19, tháo dỡ các biển báo không còn phù hợp với điều kiện thực tế.

Biển báo giới hạn tốc độ 40km/h, từ 6h30 đến 17h30 trên quốc lộ 19 đoạn qua phường An Phú, Gia Lai (Ảnh: Phạm Hoàng).

Tiếp thu chỉ đạo, Ban An toàn giao thông tỉnh Gia Lai đang phối hợp cơ quan chức năng tổ chức kiểm tra, rà soát toàn bộ hệ thống biển báo giảm tốc trên quốc lộ 19 và đề xuất phương án điều chỉnh.

Theo đại diện Công ty BOT 36.71 (thuộc Tổng Công ty 36, Bộ Quốc phòng), trước yêu cầu của UBND tỉnh Gia Lai, đơn vị đã phối hợp cơ quan chức năng tháo dỡ 5 biển hạn chế tốc độ 40km/h trên quốc lộ 19, tại các đoạn qua xã Hra và xã Đăk Pơ (Gia Lai).

Liên quan đến việc này, ông Lê Ngọc Nam, đại diện Ban Quản lý dự án 2, cho biết các biển hạn chế tốc độ qua khu vực trường học được lắp đặt theo thiết kế dự án. Thời gian qua, các đơn vị thi công của dự án đang phối hợp với cơ quan chức năng tỉnh Gia Lai nghiên cứu phương án, điều chỉnh các biển báo cho hợp lý.