Thanh tra đề nghị công an kiểm tra dự án Vườn Hồng ở Đà Lạt

Ngày 24/3, Thanh tra tỉnh Lâm Đồng đã đề nghị Công an phường Xuân Hương - Đà Lạt, Lâm Đồng, phối hợp kiểm tra, xác minh việc quản lý và sử dụng đất tại Dự án làng biệt thự Vườn Hồng, số 62 đường Đống Đa.

Theo đó, Công ty CP Minh Hoàng lê (có trụ sở tại TPHCM) được UBND tỉnh Lâm Đồng cho thuê đất thực hiện Dự án làng biệt thự Vườn Hồng, khu nghỉ dưỡng du lịch sinh thái dạng căn hộ cao cấp và khách sạn tại số 62 đường Đống Đa.

Dự án làng biệt thự Vườn Hồng ở đường Đống Đa, phường Xuân Hương - Đà Lạt (Ảnh: Minh Hậu).

Vừa qua, Thanh tra tỉnh Lâm Đồng thanh tra việc chấp hành pháp luật về đất đai đối với công ty này, nhiều lần có văn bản yêu cầu Công ty CP Minh Hoàng Lê cung cấp hồ sơ, tài liệu, làm việc. Tuy nhiên, đại diện công ty vắng mặt không có lý do, không cung cấp hồ sơ, tài liệu theo yêu cầu, đồng thời không phối hợp phục vụ việc kiểm tra thực địa.

Thanh tra tỉnh Lâm Đồng đề nghị Công an phường Xuân Hương - Đà Lạt cử cán bộ phối hợp kiểm tra, xác minh thông tin liên quan đến chi nhánh công ty tại số 6 Đống Đa và hiện trạng sử dụng đất tại dự án này.

Cổng vào Dự án làng biệt thự Vườn Hồng (Ảnh: Minh Hậu).

Dự án làng biệt thự Vườn Hồng có tổng diện tích gần 6ha, được UBND tỉnh Lâm Đồng thỏa thuận đầu tư từ tháng 11/2006. Đầu năm 2007, dự án này phát sinh sai phạm, bị UBND thành phố Đà Lạt (cũ) ban hành hai quyết định xử phạt hành chính, yêu cầu chủ đầu tư tạm ngưng xây dựng.

Đến tháng 5/2007, sau khi đảm bảo thủ tục về xây dựng, chủ đầu tư thực hiện dự án nhưng xây dựng sai so với thiết kế đã được cơ quan chức năng phê duyệt.

Trong đó bao gồm, xây dựng 12 khối biệt thự sai lệch nội dung thiết kế, xây thêm bungalow ngoài hồ sơ được cấp phép.