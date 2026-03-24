Quán ăn ở Đà Lạt bốc cháy, nhân viên chạy ra ngoài thoát thân

Vụ hỏa hoạn xảy ra vào 11h30 ngày 24/3, tại một quán ăn trên đường Lữ Gia, phường Lâm Viên - Đà Lạt, Lâm Đồng. Thời gian này, một số nhân viên làm việc tại quán phát hiện lửa bùng lên ở khu vực chứa nhiều vật dụng nên hô hoán, chạy ra ngoài, tìm cách dập lửa.

Bên trong quán chứa nhiều vật dụng dễ cháy nên lửa lan nhanh, các phương án cứu hỏa tại chỗ không phát huy tác dụng.

Lửa bùng phát bên trong quán ăn ở Đà Lạt (Ảnh: An Sinh).

Nhận tin báo, lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ Công an tỉnh Lâm Đồng điều động nhiều cán bộ, chiến sỹ cùng phương tiện đến hiện trường dập lửa. Đến hơn 12h cùng ngày, ngọn lửa được lực lượng chức năng khống chế hoàn toàn.

Được biết, vụ cháy không gây thiệt hại về người nhưng nhiều vật dụng, tài sản trong quán ăn bị lửa thiêu rụi.

Lực lượng chức năng đang kiểm đếm thiệt hại, điều tra làm rõ vụ việc.