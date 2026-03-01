Loài hoa lạ “nhuộm tím” Đà Lạt khiến du khách mê mẩn

Những ngày qua, các tuyến đường trung tâm Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng được "nhuộm" tím bởi màu hoa phượng, làm người dân, du khách gần xa vô cùng thích thú.

Hoa phượng "nhuộm" tím không gian Đà Lạt (Video: Minh Hậu).

Trên đường Trần Phú, đoạn gần hồ Hoàng Văn Thụ, những gốc phượng tím hàng chục năm tuổi đang bung nở rực rỡ, tạo nên một khung cảnh thơ mộng, thu hút nhiều người đến chiêm ngưỡng và chụp ảnh.

Chị Nguyễn Thị Huyền, một người dân sống tại phường Xuân Hương, Đà Lạt, chia sẻ: "Năm nào cũng vậy, cứ vào khoảng tháng 3 đến tháng 4, phượng tím lại bắt đầu trổ bông trên khắp các ngả đường. Với màu hoa khác lạ và đặc biệt, phượng tím đã trở thành một dấu ấn khó quên của xứ sở sương mù này".

Phượng tím, có tên khoa học là Jacaranda Acutifolia, thuộc họ Bignoniaceae. Loài hoa này được kỹ sư Lương Văn Sáu, một chuyên gia về hoa tốt nghiệp trường Canh Nông ở Versailles (Pháp), đưa về trồng tại Đà Lạt vào năm 1962.

Nhờ điều kiện đất đai và khí hậu thuận lợi, phượng tím đã sinh trưởng tốt và cho hoa đẹp tại Đà Lạt. Trong suốt hàng chục năm qua, người dân và chính quyền địa phương đã tích cực nhân giống và trồng loài cây này trên nhiều tuyến đường để tạo cảnh quan đô thị.

Cây phượng tím nở hoa, tạo điểm nhấn cho không gian đô thị Đà Lạt.

Hiện nay, phượng tím được trồng phổ biến tại các tuyến đường trung tâm như Nguyễn Thị Minh Khai, Nguyễn Văn Cừ, Trần Phú, Xô Viết Nghệ Tĩnh, và đường 3/4... Ngoài ra, nhiều khu du lịch và khách sạn cũng dành không gian để trồng phượng tím, góp phần tô điểm thêm vẻ đẹp cho thành phố.

Nữ du khách nước ngoài lưu lại khoảnh khắc bên hoa phượng tím ở Đà Lạt.

Phượng tím là loài thực vật thân gỗ, có thể đạt chiều cao khoảng 10m. Thời gian từ khi nụ hoa hé nở đến khi hoa tàn và rụng thường kéo dài từ 3-5 ngày. Tuy nhiên, sau khi lớp hoa trước rụng, lớp hoa tiếp theo lại tiếp tục nở, giúp mỗi cây phượng tím khoe sắc liên tục trong nhiều ngày, thậm chí cả tháng.

Du khách thưởng lãm, chụp hình lưu niệm với cây phượng tím ở đồi Robin, phường Xuân Hương - Đà Lạt.

Cây phượng tím nở hoa trong khuôn viên một nhà dân trên đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, phường Langbiang - Đà Lạt.

Chị Trần Ngọc Bảo Trâm, một du khách đến từ TPHCM, bày tỏ sự bất ngờ và thích thú khi lần đầu tiên chứng kiến phượng tím nở hoa tại Đà Lạt. "Đây là màu hoa khác lạ so với các loài hoa phượng tôi từng thấy. Màu tím của hoa tạo nên không gian lãng mạn, trở thành nét rất riêng của Đà Lạt", chị Trâm chia sẻ.

Phượng tím không chỉ là một loài hoa đẹp mà còn là biểu tượng của sự lãng mạn và độc đáo, góp phần tạo nên sức hút đặc biệt cho thành phố ngàn hoa Đà Lạt.