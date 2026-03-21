Người Đà Lạt loan tin mất xe, công an bắt ngay kẻ gian

Ngày 21/3, Công an phường Lâm Viên - Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng cho biết, đơn vị này đang phối hợp cùng các cơ quan chức năng, hoàn tất hồ sơ, điều tra, xử lý Quảng Đại Quốc Thành (SN 2002, trú tại xã Phước Hữu, tỉnh Khánh Hòa) về hành vi trộm cắp tài sản.

Quảng Đại Quốc Thành bị công an bắt giữ cùng tang vật (Ảnh: Công an Lâm Đồng).

Theo điều tra của công an, nhiều ngày trước, một số người dân địa phương đăng thông tin, hình ảnh lên mạng xã hội, phản ánh về việc xe máy bị kẻ gian đánh cắp. Từ phản ánh trên, Công an phường Lâm Viên - Đà Lạt vào cuộc xác minh, điều tra, truy tìm nghi phạm.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, ngày 17/3, lực lượng cảnh sát xác định Quảng Đại Quốc Thành có liên quan vụ trộm nên mời người này lên làm việc.

Tại cơ quan điều tra, bước đầu Thành khai nhận đã trộm cắp 3 xe máy của người dân Đà Lạt, mang bán lấy tiền tiêu xài.