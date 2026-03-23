Khởi tố nhóm thanh thiếu niên dùng hung khí đánh nhau ở Đà Lạt

Ngày 23/3, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết, đơn vị này đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Trịnh Đình Kế (SN 2005), T.K.V. (SN 2008), L.Đ.T. (SN 2008) về tội Gây rối trật tự công cộng.

Trong đó, T.K.V. và L.Đ.T. được cho tại ngoại phục vụ điều tra do lý lịch rõ ràng, đang là học sinh cấp 3 tại địa phương.

Học sinh lao vào đánh nhau gây náo loạn ở Đà Lạt (Ảnh: Công an cung cấp).

Liên quan vụ án, hai thiếu niên là Lâm (13 tuổi) và Dương (14 tuổi) trực tiếp cầm hung khí đánh nhau nhưng cơ quan chức năng miễn trách nhiệm hình sự do hai em này chưa đủ tuổi.

Theo điều tra của công an, do mâu thuẫn với Dương, Lâm rủ “đàn anh” là T.K.V., L.Đ.T. cùng Trịnh Đình Kế đi tìm Dương để “nói chuyện”.

Chiều 12/3, Lâm được “đàn anh” đưa đến đường Nhà Chung (phường Xuân Hương - Đà Lạt) gặp Dương. Tại đây, Lâm cầm mã tấu dài 80cm, Dương cầm theo gậy 3 khúc rồi cả hai lao vào ẩu đả, gây náo loạn khu vực. Thời điểm này, T.K.V. cũng dùng ly thủy tinh, mũ bảo hiểm ném về phía Dương.

Trịnh Đình Kế bị công an bắt giữ (Ảnh: Công an cung cấp).

Sau khi gây án, nhóm của Lâm lên xe máy Trịnh Đình Kế chờ sẵn rồi bỏ trốn khỏi hiện trường. Hậu quả, Dương bị thương ở tay trái, phải nhập viện cấp cứu.

Nhận tin báo, lực lượng Công an phường Xuân Hương - Đà Lạt có mặt tại hiện trường, điều tra, truy xét đối tượng.