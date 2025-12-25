Thanh tra Chính phủ kiến nghị đối với vi phạm tại dự án Đại học Thái Nguyên

Thanh tra Chính phủ vừa có thông báo Kết luận thanh tra một số dự án có khó khăn, vướng mắc tại Bộ Giáo dục và Đào tạo (Bộ GĐ-ĐT) và Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam (Dự án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và hạ tầng cấp thiết khu trung tâm Đại học Thái Nguyên).

Dự án tại Đại học Thái Nguyên có tổng mức đầu tư dự kiến trên 606 tỷ đồng, diện tích sử dụng đất 40.511m2, thời gian thực hiện 2007-2027; chủ đầu tư là Đại học Thái Nguyên.

Bộ Giáo dục và Đào tạo phê duyệt chủ trương điều chỉnh dự án từ ngày 16/10/2024 nhưng đến nay chưa phê duyệt được dự án điều chỉnh. Đây là vướng mắc dẫn đến dự án chưa triển khai thực hiện, trong khi đó đã được phê duyệt kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ.

Trụ sở Bộ Giáo dục và Đào tạo ở Hà Nội (Ảnh: Luật sư).

Thanh tra chỉ rõ Bộ Giáo dục và Đào tạo phê duyệt chủ trương đầu tư điều chỉnh với tên ban đầu “Dự án bồi thường, hỗ trợ tái định cư để xây dựng Đại học Thái Nguyên giai đoạn 2007-2010" thành “Dự án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và hạ tầng cấp thiết khu trung tâm Đại học Thái Nguyên” là chưa chính xác, không đảm bảo cơ sở pháp lý về thẩm quyền.

Diện tích đất xây dựng hạ tầng không xác định được phần diện tích đã giải phóng mặt bằng và phần chưa giải phóng mặt bằng; chưa đủ nội dung quy mô đầu tư do không có số liệu diện tích đất còn phải giải phóng mặt bằng của dự án.

Việc phê duyệt chủ trương đầu tư điều chỉnh khi chưa có văn bản của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, theo thanh tra, thực hiện không đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Văn bản số 7295/2024 của Văn phòng Chính phủ.

“Bộ Giáo dục và Đào tạo, Vụ Cơ sở vật chất, Vụ Kế hoạch - Tài chính, Đại học Thái Nguyên và các đơn vị, cá nhân có liên quan (theo từng thời kỳ) thiếu trách nhiệm trong công tác lập, thẩm định, phê duyệt chủ trương đầu tư điều chỉnh, dẫn đến quá trình thực hiện điều chỉnh chủ trương đầu tư chưa chính xác, không đảm bảo cơ sở pháp lý”, kết luận nhấn mạnh.

Từ đó, Tổng Thanh tra Chính phủ kiến nghị Thủ tướng chỉ đạo Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức kiểm điểm, xử lý trách nhiệm theo quy định pháp luật đối với Bộ trưởng, Thứ trưởng được phân công phụ trách dự án (theo từng thời kỳ) liên quan đến các thiếu sót, khuyết điểm, vi phạm. Kết quả phải được báo cáo tới Thủ tướng.

Thanh tra Chính phủ đề nghị Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức kiểm điểm Giám đốc Đại học Thái Nguyên và Phó Giám đốc Đại học Thái Nguyên (Ảnh: ĐH Thái Nguyên).

Đối với Bộ Giáo dục và Đào tạo, Thanh tra Chính phủ đề nghị khẩn trương kiểm tra, rà soát, khắc phục theo thẩm quyền đối với những thiếu sót, vi phạm trong phê duyệt chủ trương đầu tư điều chỉnh dự án đảm bảo đúng quy định pháp luật.

Bộ này phải tổ chức kiểm điểm theo quy định của pháp luật đối với Vụ Cơ sở vật chất, Vụ Kế hoạch - Tài chính, người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu đơn vị (theo từng thời kỳ), Giám đốc Đại học Thái Nguyên, Phó Giám đốc Đại học Thái Nguyên, Ban Kế hoạch - Tài chính thuộc Đại học Thái Nguyên và cá nhân (theo từng thời kỳ) có liên quan.

Quá trình rà soát, kiểm tra các nội dung liên quan công tác quản lý và thực hiện dự án đầu tư, nếu phát hiện vi phạm pháp luật, thiệt hại tiền, tài sản nhà nước, Thanh tra Chính phủ yêu cầu Bộ Giáo dục và Đào tạo chuyển đến Bộ Công an để xem xét, xử lý theo quy định.