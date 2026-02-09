Thanh tra Chính phủ: Đưa ra khỏi bộ máy những cán bộ không đủ năng lực

Kế hoạch phát động phong trào thi đua năm 2026 vừa được Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Lê Tiến Đạt ký ban hành nêu rõ yêu cầu đổi mới về cả nội dung, hình thức và phương pháp để công tác thi đua đi vào thực chất, tránh hình thức và cổ vũ các tập thể, cá nhân, phát huy tinh thần sáng tạo, dám nghĩ, dám làm...

Ông Lê Tiến Đạt, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ (Ảnh: TTCP).

Giải quyết dứt điểm các vụ việc khiếu nại, tố cáo tồn đọng, phức tạp

Nội dung phong trào thi đua của Thanh tra Chính phủ tập trung vào hoàn thành nhiệm vụ chính trị của ngành. Trong đó, chương trình thanh tra không chỉ nhằm giải quyết những yêu cầu quản lý trước mắt, mà còn có ý nghĩa chiến lược trong việc đưa Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng vào cuộc sống, góp phần xây dựng nền hành chính phục vụ, liêm chính, hiện đại.

Chương trình thanh tra cần được triển khai thực hiện đồng bộ, có hiệu quả. Hoạt động thanh tra phải đảm bảo nguyên tắc tuân theo pháp luật, dân chủ, công khai, chính xác và bảo đảm có trọng tâm, trọng điểm, tập trung thanh tra các ngành, lĩnh vực, địa phương dễ phát sinh vi phạm, tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, có nhiều đơn thư.

“Không thanh tra quá một lần một năm đối với mỗi cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, trừ trường hợp cần thanh tra đột xuất khi có dấu hiệu vi phạm pháp luật. Qua thanh tra kịp thời phát hiện, chấn chỉnh những yếu kém, thiếu sót trong quản lý nhà nước cũng như có biện pháp khắc phục, xử lý nghiêm minh, đúng pháp luật đối với tập thể, cá nhân vi phạm”, Thanh tra Chính phủ nêu rõ.

Hoạt động thanh tra cũng phải ghi nhận, đánh giá những ưu điểm, kết quả đạt được, những mô hình hay, cách làm hiệu quả vì sự phát triển chung của ngành, lĩnh vực, địa phương.

Thanh tra Chính phủ yêu cầu tăng cường đôn đốc, xử lý sau thanh tra, nhất là tăng tỷ lệ thu hồi tiền, tài sản do vi phạm, tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.

Quy định về tiếp công dân định kỳ của người đứng đầu được nhấn mạnh “thực hiện tốt” song song với tăng cường phối hợp giữa các cơ quan Trung ương và địa phương, triển khai thực hiện mô hình tiếp công dân trực tuyến trên phạm vi toàn quốc.

Kế hoạch cũng định hướng tập trung rà soát, giải quyết dứt điểm các vụ việc khiếu nại, tố cáo tồn đọng, phức tạp, kéo dài - nhất là khẩn trương xử lý, giải quyết 210 vụ việc khiếu nại, tố cáo phức tạp về an ninh, trật tự.

Đồng thời, ngành thanh tra sẽ tập trung tham mưu giải quyết các vụ khiếu nại, tố cáo mới phát sinh, phấn đấu đạt tỷ lệ trên 85% và tổ chức thực hiện các quyết định giải quyết khiếu nại, xử lý tố cáo đã có hiệu lực pháp luật đạt tỷ lệ trên 90%.

Trụ sở Thanh tra Chính phủ ở Hà Nội (Ảnh: Phương Hiếu).

Thu hút người tài, đưa khỏi bộ máy cán bộ không đủ năng lực

Thanh tra Chính phủ định hướng nâng cao hiệu quả phát hiện, xử lý tham nhũng, tập trung thanh tra các lĩnh vực nhạy cảm, có nguy cơ tham nhũng cao hoặc có nhiều dư luận. Tiến hành thanh tra trách nhiệm của người đứng đầu các Bộ, ngành, địa phương trong thực hiện pháp luật về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.

Bên cạnh thực hiện xác minh tài sản, thu nhập theo định hướng đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, cơ quan này sẽ đẩy nhanh tiến độ xây dựng Cơ sở dữ liệu quốc gia về kiểm soát tài sản, thu nhập.

Toàn ngành thanh tra tiếp tục thực hiện Nghị quyết 18/2017 của Ban chấp hành Trung ương về đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Bên cạnh tinh gọn bộ máy theo yêu cầu của cấp trên, ngành còn phải tích cực tham mưu hoàn thiện thể chế, tập trung xây dựng lực lượng, cơ cấu lại đội ngũ cán bộ và có cơ chế thu hút người tài.

“Đồng thời cũng đưa những cán bộ không đủ năng lực, phẩm chất ra khỏi bộ máy, hướng tới mục tiêu xây dựng bộ máy ngành thanh tra tinh gọn, hiệu quả. Xây dựng đội ngũ cán bộ thanh tra đủ phẩm chất, năng lực, uy tín, ngang tầm nhiệm vụ”, kế hoạch của Thanh tra Chính phủ thông tin.