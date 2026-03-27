Thanh niên Phú Thọ trả lại 60 triệu đồng cho cô gái Hà Nội chuyển nhầm

Trước đó, tài khoản cá nhân của anh Bùi Văn Thăng (29 tuổi, xóm Bưa Sen, xã Đức Nhàn, Phú Thọ) bất ngờ nhận được 60 triệu đồng từ một người lạ gửi.

Nhận thấy số tiền khá lớn do người khác chuyển nhầm, anh Thăng chủ động đến trụ sở Công an xã Đức Nhàn trình báo, nhờ lực lượng chức năng xác minh, tìm “khổ chủ” để trả lại.

Phối hợp với ngân hàng xác minh, Công an xã Đức Nhàn làm rõ người chuyển nhầm tiền là chị N.T.M.C., 18 tuổi, trú tại phường Kiến Hưng, Hà Nội.

Công an hỗ trợ anh Thăng chuyển trả 60 triệu đồng cho chị N.T.M.C. (Ảnh: Đức Nhàn).

Dưới sự hướng dẫn và chứng kiến của công an, anh Thăng vừa thực hiện các thủ tục chuyển trả đầy đủ 60 triệu đồng cho chị C..

Công an khuyến cáo người dân khi nhận được tiền chuyển nhầm vào tài khoản tuyệt đối không được sử dụng vào mục đích cá nhân. Thay vào đó, người dân cần kịp thời thông báo cho ngân hàng hoặc cơ quan công an gần nhất để được hướng dẫn giải quyết theo quy định, tránh những rắc rối pháp lý phát sinh.