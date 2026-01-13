Người đàn ông nhận lại 500 triệu đồng sau một ngày chuyển nhầm

Theo công an, ông Bùi Quang Tứ (trú ở khu 7, xã Hương Cần) trình báo chuyển nhầm 500 triệu đồng vào tài khoản ngân hàng của một người mang tên Trần Đức Huy.

Ngay lập tức, lãnh đạo Công an xã Hương Cần chỉ đạo tiến hành xác minh, làm rõ sự việc. Qua đó, công an xác định chủ tài khoản nhận số tiền trên đang cư trú tại tỉnh Hưng Yên.

Anh Bùi Quang Tứ nhận lại 500 triệu đồng sau một ngày chuyển nhầm (Ảnh: Công an cung cấp).

Công an đã liên hệ, trao đổi trực tiếp với người nhận tiền, giải thích rõ quy định của pháp luật và vận động hoàn trả số tiền này. Chỉ sau một ngày, ông Bùi Quang Tứ đã nhận lại đủ số tiền 500 triệu đồng.

Cũng tại Phú Thọ, vừa qua chị Nguyễn Thị Bắc (SN 1980, thường trú ở phường Đông Quang, Thanh Hóa) đến trụ sở Công an xã Liên Minh (tỉnh Phú Thọ) trình báo nhặt được một chiếc ví da khi đi lễ chùa Mạo Phổ, bên trong có 183 triệu đồng.

Triển khai các biện pháp xác minh, công an nhanh chóng làm rõ người đánh rơi ví là chị Lê Thị Thiên Thanh (trú tại phường Âu Cơ, Phú Thọ).

Chị Nguyễn Thị Bắc trao trả lại tài sản cho chị Lê Thị Thiên Thanh (Ảnh: Công an cung cấp).

Dưới sự chứng kiến của công an, chị Bắc đã trực tiếp trao trả lại chiếc ví cùng số tiền trên cho chị Thanh.

Tại đây, chị Thanh nói khi phát hiện mất ví có chứa số tiền lớn đã rất lo lắng và không nghĩ có thể nhận lại đầy đủ trong thời gian ngắn như vậy.